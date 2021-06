Fernando Moreno (CEO de 8Belts) sobre el aprendizaje 'online': "Estamos ante el comienzo de una revolución"

MADRID, 10 Jun. (Portaltic/EP)

La pandemia ha aumentado el interés por las clases y cursos 'online', pero "la manera de aprender va a cambiar radicalmente" en los próximos años, según ha asegurado Fernando Moreno, CEO de 8Belts, compañía de aprendizaje en línea de idiomas, que defiende que las interacciones mediante realidad virtual (RV) y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) tienen mucho que aportar a todos los campos de la educación.

8Belts es una empresa que utiliza algoritmos, IA y aprendizaje automático para adaptarse a la ruta de cada alumno y a su nivel real a través de clases mediante una plataforma 'online' y a conversaciones con personas nativas en alemán, chino, francés e inglés.

Las innovaciones en IA y aprendizaje automático implementadas por la empresa permiten la "jerarquización inteligente de las palabras que más se usan", tal y como ha explicado a Europa Press Moreno. De esta forma, el sistema va adaptando el nivel de las clases según el conocimiento del alumno y le establece nuevas pautas de aprendizaje.

"Con el chino se demostró que [el sistema] funcionaba", ha asegurado Moreno, que ha explicado que posteriormente han ido implementando la tecnología de aprendizaje de los alumnos al resto de idiomas con mayor facilidad gracias a lo aprendido con el idioma asiático.

El sistema, según explican desde 8Belts, "trabaja para mejorar las estructuras que el usuario conoce peor", garantiza un aprendizaje mínimo de los contenidos al no desbloquear los siguientes si no ha afianzado los anteriores, y proporciona repasos periódicos para no empeorar el nivel de aprendizaje.

UNA "REVOLUCIÓN" EN LA EDUCACIÓN

8Belts no es la primera corporación que utiliza sistemas de aprendizaje automático, y es que el propio Moreno destaca otras plataformas como Smartick, una empresa española de aprendizaje de matemáticas que también se basa en este tipo de tecnologías. "Estamos en el comienzo de una revolución en materia de aprendizaje 'online'", insiste el CEO de la compañía, que no se imagina a los estudiantes del futuro sentados frente al ordenador, sino consumiendo este tipo de cursos "tal y como escuchan música en el Metro".

Este tipo de avances se dan también gracias al Big Data, que en el caso de 8Belts se utiliza para mejorar el sistema, que aprende cómo utilizan las herramientas los usuarios en tiempo real para así "mejorar su experiencia y seguir adaptándose a sus necesidades".

En caso de que un usuario sintiera que el nivel de las clases no está acorde a su conocimiento o necesidades, la plataforma "va mejorando" automáticamente para acabar adaptándose. Pero, aun así, una sesión semanal con un tutor garantiza que la plataforma tenga conocimiento sobre las críticas y opiniones del cliente.

La plataforma asegura en su web que su método ayuda a los clientes a aprender un idioma en ocho meses. "Este tema es lo que más polémica ha generado", asegura Moreno, que, sin embargo, defiende que ese es el tiempo que el sistema necesita para dotar al alumno de "un nivel medio para poder desenvolverse tranquilamente en una conversación".

Así, Moreno expone que su método consigue centrarse en el vocabulario y conversaciones más básicas para adquirir una habilidad oral de nivel medio-alto. Para mejorar este enfoque, la empresa se encuentra en fase de desarrollo de un sistema de realidad virtual para simular situaciones donde el usuario pueda interactuar con otras personas y aprender a desenvolverse como si viviera en otro país.

8Belts también está desarrollando un sistema de IA a largo plazo para tener una "conversación simulada con una máquina". Así, trabajan en un algoritmo para que "personas a las que les da vergüenza hablar con los profesores" e, incluso, personas con diversidad funcional o trastornos del espectro autista, puedan interactuar con máquinas adaptadas para aprender el idioma.

"EL 'ONLINE' HA LLEGADO PARA QUEDARSE"

La llegada de la pandemia "cambió el paradigma" y se tradujo en una "aceleración" en la utilización de herramientas de aprendizaje 'online', detalla Moreno, que cuenta que la venta de cursos de 8Belts creció en un 50 por ciento debido a esta situación.

En este nuevo contexto, considera que las clases 'online' no se quedarán como un fenómeno o una moda pasajera, y es que para él este proceso de adaptación a las clases 'online' iba a ocurrir antes o después. "Hubiera sucedido lo mismo en diez años", reitera, aunque asume una pequeña pérdida de usuarios al final de la pandemia.

El crecimiento del último año y medio permite a 8Belts tener más planes de futuro. Con ello, Moreno ha indicado a Europa Press que lanzarán clases de español para extranjeros, italiano y portugués en 2022, y en el futuro mejorarán los sistemas de IA inteligente con el objetivo de corregir la pronunciación de cada alumno.

Asimismo, la empresa está probando con 400 usuarios una nueva plataforma renovada con un sistema "más gamificado" para enganchar más a los usuarios y lograr que cumplan sus metas. En concreto, el usuario va a ir recibiendo retos para conseguir monedas canjeables por más horas de clase, además de otros elementos que incentiven el uso de la plataforma, como puede ser la creación de avatares.