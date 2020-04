Filtran los datos de 20 millones de usuarios de la tienda de apps alternativa a Play Store, Aptoide

MADRID, 20 Abr. (Portaltic/EP) -

La información de 20 millones de usuarios de la tienda de aplicaciones Android alternativa a Google Play Store, Aptoide, ha aparecido en un foro de 'hackers' como un adelanto de los registros de 39 millones de usuarios que se obtuvieron a raíz de un acceso no autorizado a la plataforma a principios de este mes.

La información filtrada procedente de Aptoide, a la que ha tenido acceso el portal ZDNet con ayuda de la empresa Under the Breach, especializada en la monitorización de filtraciones, recoge "información personal indentificable", como direcciones de correo electrónico, nombres reales, detalles de dispositivos, fecha de cumpleaños o la dirección IP de acceso.

Se trata de una primera publicación de datos correspondiente a 20 millones de usuarios de Aptoide, de un conjunto de información más amplio, de 39 millones de usuarios, según detalla el medio citado, que los ciberatacantes han publicado un foro especializado de 'hackers'.

La obtención de estos registros tuvo lugar a principios de mes, y se centra en los datos de usuarios que se registraron o eran usuarios de la tienda de 'apps' en el periodo de tiempo comprendido entre el 21 de julio de 2016 y y el 28 de enero de 2018.

Aptoide es una tienda de aplicaciones Android alternativa a la oficial de Google, de origen portugués, que tiene, según se detalla en su página oficial, más de 150 millones de usuarios en todo el mundo, que han realizado más de 7.000 millones de descargas de aplicaciones.

En un comunicado publicado en su blog oficial, los responsables de Aptoide reconocen la filtración de datos, y explican que están investigando lo ocurrido, lo que también supone un acceso limitado a algunas funciones de la propia plataforma, dado que han cancelado temporalmente el acceso a las cuentas de usuario.

No obstante, señalan que el uso de su tienda de aplicaciones no requiere que los usuarios se registren, por lo que “el 97 por ciento de los usuarios no se han visto impactados para nada”. En el caso del otro 3 por ciento que sí tenía cuenta, lo que permite dejar comentarios, la dirección de email, la IP y el usuario del último registro se encuentran en la base de datos filtrada.