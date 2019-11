Un fósil atrasa la polinización de insectos a hace 99 millones de años

Publicado 12/11/2019 11:22:08 CET

Nuevos restos fósiles han retrasado la evidencia física conocida de la polinización de las flores por insectos hasta hace 99 millones de años, durante el período Cretácico Medio.

Según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, la revelación se basa en un escarabajo con polen en sus patas descubierto preservado en ámbar en el interior de una mina en el norte de Myanmar. El fósil proviene del mismo depósito de ámbar que la primera amonita descubierta en ámbar, que fue informado por el mismo grupo de investigación a principios de este año.

El fósil, que contiene los granos de escarabajo y polen, hace retroceder el primer caso documentado de polinización de insectos a una época en que los pterodáctilos aún vagaban por los cielos, o unos 50 millones de años antes de lo que se pensaba.

El coautor del estudio en Estados Unidos es David Dilcher , profesor emérito del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Atmósfera de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Bloomington de IU y afiliado de investigación del Estudio Geológico y del Agua de Indiana. Como paleobotánico que estudia las primeras plantas con flores en la Tierra, Dilcher ha llevado a cabo investigaciones sobre el proceso de fosilización del ámbar.

El coautor principal del estudio es Bo Wang, un experto en fósiles en ámbar del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing, donde se adquirió y analizó el espécimen.

Según Dilcher, quien proporcionó una revisión morfológica de los 62 granos de polen en el ámbar, la forma y estructura del polen muestra que evolucionó para extenderse a través del contacto con los insectos. Estas características incluyen el tamaño del polen, la "ornamentación" y la capacidad de agrupamiento.

Los granos también probablemente se originaron de una especie de flor del grupo de las eudicotiledóneas, uno de los tipos más comunes de especies de plantas con flores, añade el experto.

El polen no fue fácil de encontrar. La sustancia en polvo estaba oculta en los vellos del cuerpo del insecto por lo que se descubrió mediante microscopio láser. El análisis aprovechó el hecho de que los granos de polen brillan bajo la luz de fluorescencia, contrastando fuertemente con la oscuridad del caparazón del insecto.

El insecto en el ámbar es una especie de escarabajo recién descubierta, que los autores del estudio llamaron 'Angimordella burmitina'. Su papel como polinizador se determinó en función de varias estructuras físicas especializadas, incluidas la forma del cuerpo y las piezas bucales que alimentan el polen. Estas estructuras se revelaron a través de un método de imagen llamado tomografía microcomputada de rayos X, o micro-CT.

"Es extremadamente raro encontrar un espécimen donde el insecto y el polen se conservan en un solo fósil --explica Dilcher en un comunicado --. Además de la importancia como evidencia directa conocida más temprana de la polinización de insectos de las plantas con flores, este espécimen ilustra perfectamente la evolución cooperativa de plantas y animales durante este período de tiempo, durante el cual ocurrió una verdadera exposición de las plantas con flores".

Antes de este estudio, la evidencia física más temprana de la polinización de insectos de las plantas con flores se fijó en el Eoceno medio. La edad del nuevo fósil se determinó en función de la edad de otros fósiles conocidos en el mismo lugar que el descubrimiento del escarabajo fosilizado.