La geoingeniería solar, remedio dudoso para el calentamiento global

Esparcir aerosoles en la atmósfera parece no ser un buen remedio para el calentamiento global - PXHERE

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sembrar la atmósfera con aerosoles no evitaría que las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera desestabilicen las nubes bajas, abriendo la puerta a un calentamiento extremo.

Bombear aerosoles a la atmósfera para reflejar la luz del sol, enfriando así la Tierra, es un método de último recurso para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, según una nueva investigación de Caltech, tal geoingeniería solar puede no evitar un calentamiento catastrófico a largo plazo.

La geoingeniería solar ha recibido atención porque es factible con la tecnología existente, dice Tapio Schneider, profesor de Ciencias e Ingeniería Ambiental y científico investigador senior en JPL (Jet Propulsion Laboratory), que Caltech administra para la NASA.

"Obviamente, hay cuestiones éticas y de gobernanza sobre quién controla el termostato de la Tierra", dice Schneider en un comunicado , pero "más allá de eso, nuestra investigación muestra que la geoingeniería solar en última instancia puede no solucionar el problema si las altas emisiones de gases de efecto invernadero continúan durante más de un siglo".

Usando simulaciones por computadora de alta resolución, Schneider y sus colegas Colleen M. Kaul y Kyle G. Pressel del Pacific Northwest National Laboratories en Washington demostraron que concentraciones muy altas de dióxido de carbono (CO2) aún romperían las nubes de estratocúmulos bajos, y esta nube la destrucción podría desencadenar un calentamiento potencialmente abrupto de alrededor de 6 grados Celsius.

Un estudio que explica sus hallazgos se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences el 16 de noviembre.

A grandes rasgos, la geoingeniería solar funciona así: si la Tierra se está calentando demasiado debido a las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero, que calientan la Tierra al absorber radiación infrarroja, se puede enfriar la Tierra bloqueando algo de luz solar. Sin embargo, aunque eso podría funcionar potencialmente a corto plazo, ignora el panorama más amplio de cómo funcionan las nubes, dicen Schneider y sus colegas.

Las nubes estratocúmulos bajas enfrían la Tierra al reflejar la luz solar de regreso al espacio. También irradian radiación infrarroja hacia arriba desde la parte superior de las nubes, enfriando así el aire en las nubes y conduciéndolo hacia abajo, hacia la superficie del planeta. Esto forma una conexión entre las nubes y su suministro de humedad en las superficies de los océanos de la Tierra.

Las simulaciones por computadora de los investigadores muestran que la presencia de altas concentraciones de gases de efecto invernadero, como el CO2, coloca efectivamente una manta infrarroja sobre las nubes que les impide irradiar energía hacia arriba. Esto puede hacer que las nubes se rompan, provocando un fuerte calentamiento, que ocurriría incluso si los esfuerzos de geoingeniería bloquean parte de la luz solar entrante.

"Los resultados también pueden tener implicaciones para los climas tempranos en la historia de la Tierra, cuando el sol era más débil pero la Tierra era relativamente cálida", dice Schneider. "Pero sobre todo, muestran que al seguir emitiendo gases de efecto invernadero, con o sin geoingeniería, los humanos están perturbando un sistema increíblemente complejo que puede depararnos sorpresas climáticas".