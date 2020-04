El gin-tonic sirve para restringir la zona habitable de las estrellas

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de astrónomos con sede en la Universidad de Oxford ha restringido a lo idóneo la definición de zona habitable, la región alrededor de una estrella donde un planeta podría sustentar la vida, recurriendo como ilustración a la composición del gin-tonic.

La mayoría del trabajo en esta área se ha centrado en planetas que pueden ser adecuados para la vida. "Hasta ahora, sin embargo, se ha dedicado poco trabajo a decidir en cuál de los planetas potencialmente habitables podría valer la pena existir", dicen. "Con este fin, presentamos la Zona Realmente Habitable (ZRH), definida como la región alrededor de una estrella donde es probable que haya abundancia de ginebras y tónicas aceptables", argumenta el equipo, liderado por Trillian Pomalgu y Marven F Pedbost y que publican resultados en arXIv.

"La ginebra, en esencia, es alcohol que ha sido aromatizado con una amplia variedad de especies 'botánicas'", escriben los autores. "Falta una definición precisa de 'botánico', por lo que suponemos que es el equivalente al uso que hace un astrónomo del 'metal', que incluye casi todo en el universo, excepto algunos ingredientes comunes. Todo es un metal, aparte del hidrógeno y el helio, y todo es un botánico aparte del agua y el alcohol", argumentan.

El análisis espectroscópico muestra que la ginebra contiene enebro como botánico primario. El enebro crece en una variedad de condiciones en la Tierra. ¿Pero cómo de resistente es el exo-enebro y cuál es suj expansión? Según los autores, "... debemos esperar que el exo-enebro exista en una amplia gama de planetas".

Los cítricos no son tan resistentes como el enebro, por lo que los mundos exo-cítricos pueden ser más raros que los mundos exo-enebro. "En contraste con las consideraciones relacionadas con el enebro, la región alrededor de una estrella donde las condiciones son adecuadas para el cultivo de limones o limas, ingredientes fundamentales necesarios para la bebida gin-tonic, es sensible a una serie de factores. Los cítricos necesarios prosperan en temperaturas que oscilan entre 21 y 38 ° C y requieren un suministro constante de H2O, en adelante agua ".

Según informa Universe Today, a falta de más estudios astrobiológicos que ahonden en esta línea, los autores de esta original investigación proponen que "los esfuerzos se dirijan en un futuro próximo a investigar solo aquellos planetas cuyas órbitas se encuentren dentro de la HRZ" y que sean objetivos iniciales para el telescopio espacial JWST.