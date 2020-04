Google Duo amplía a 12 el máximo de participantes en una videollamada grupal

MADRID, 27 Mar. (Portaltic/EP) -

Google ha elevado en su aplicación Google Duo el límite de participantes máximos en una videollamada grupal de ocho a doce, lo que permite realizar encuentros virtuales más multitudinarios durante la pandemia de coronavirus.

Duo es la aplicación de mensajería de Google con la que los usuarios pueden hacer llamadas o videollamadas a otras personas. Hasta ahora, el software solo permitiría unir en una misma videollamada grupal a un máximo de ocho participantes.

La directora de Producto y Diseño en Google, Sana Zahari, ha señalado en su cuenta de Twitter que este tipo de llamadas son “particularmente críticas” en el momento actual, y por ello, desde este viernes el límite se ha ampliado a doce personas.

We are grateful that Duo is helping users see their loved ones all around the world. We recognize group calling is particularly critical right now. We have increased group calling from 8 participants to 12 effective today. More to come. #AllInThisTogether #COVID19

La directiva ha asegurado que desde la compañía están “monitorizando” las respuestas que obtienen de los usuarios de Duo, Messages y Dialer para “priorizar las peticiones destacadas”. También ha indicado que hay “más por venir”.

It's an honor to work on products that help users connect with their loved ones during these difficult times. We are monitoring all user feedback across Duo, Messages and Dialer and prioritizing top requests. Stay safe and healthy. We are all in this together ♥