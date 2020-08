Google Fotos renueva su editor de imágenes para dispositivos Android

MADRID, 28 Ago. (Portaltic/EP) -

Google ha renovado el editor de imágenes de su aplicación Google Fotos para dispositivos con el sistema operativo Android, cambiando su diseño, navegación y funciones.

La investigadora y experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong ha sido quien ha descubierto los nuevos cambios de Google Fotos y los ha compartido a través de su cuenta en Twitter.

Google Photos is working on a new editor UI pic.twitter.com/GAK4NQCsIB