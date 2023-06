Google permitirá utilizar un 'smartphone' Android como webcam mediante conexión por cable USB

MADRID, 29 May. (Portaltic/EP) -

Google continúa trabajando en la función que permitirá utilizar un 'smartphone' Android como una webcam para el ordenador en las últimas versiones beta de Android 14, una característica que saparecerá al conectar el dispositivo al PC mediante un cable USB.

Hasta ahora, si se quiere utilizar la cámara de un terminal como una webcam solo, se necesita descargar una aplicación de terceros para poder establecer esta conexión. Sin embargo, la compañía ha trabajado por simplificar este proceso para integrar la función en su sistema operativo.

El pasado mes de febrero, el analista Mishaal Rahman descubrió que la última actualización del sistema operativo de Android incluía en su código una serie de referencias a esta característica y comentó que esta novedad requeiría "el acceso a todos los servicios a los que una aplicación normal necesita acceder", así como el permiso de lectura y escritura para nodos/dev/video que es como el kernel linux monta el dispositivo UVC".

Ahora, Rahman ha vuelto a compartir información sobre los avances de Google para esta función a través de una publicación en Twitter, tal y como ha podido comprobar analizando el código de las versiones más recientes de la beta de Android 14.

Rahman ha explicado que este modo conexión de cámara web se conoce internamente como DeviceAsWebcam (DAW) y que funcionará conectando el dispositivo móvil a un ordenador a través de una conexión USB. Así, tras escoger la opción de webcam una vez se haya conectado, el móvil se podrá utilizar en las videollamadas de cualquier aplicación compatible con "cualquier sistema operativo de escritorio", como Windows o Mac.

Por el momento, el analista ha señalado que la aplicación DAW "no está presente" en las versiones beta actuales de Android 14 y, por tanto, aún no se puede utilizar esta funcionalidad. Sin embargo, según ha podido comprobar, la nueva opción sí se muestra dentro del menú de preferencias, que aparece al hacer una conexión USB del 'smartphone' con un ordenador.

Además, ha detallado que cuando el usuario seleccione la opción de webcam, la aplicación DAW establecerá la configuración USB en USB Video Class (UVC), que se refiere a la capacidad de algunos dispositivos para retransmitir vídeo como lo hace una cámara web o equipos similares.

One of the features I was expecting to see in Android 14 was the ability to turn your phone into a USB webcam for your PC.



Google hasn't talked about this feature yet, but I hope they still plan to ship it!



Here's some tidbits about Android 14's USB webcam feature 👇 pic.twitter.com/2L9iD8g8ab