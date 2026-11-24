Imagen de la carátula de Grand Theft Auto VI. - ROCKSTAR GAMES

MADRID, 24 Nov. (Portaltic/EP) -

Grand Theft Auto VI (GTA VI) se ha convertido en el mayor lanzamiento de la historia de PlayStation, tras su lanzamiento el 19 de noviembre, cuando consiguió que más de 39 millones de jugadores únicos probasen la nueva entrega de la saga en la consola de Sony.

La compañía ha publicado en su blog algunos datos del "extraordinario momento para el gaming y el entretenimiento" que ha supuesto la llegada de GTA IV, "al ser el mayor lanzamiento en la historia de PlayStation, en tres décadas y cinco generaciones de consolas".

Más de 39 millones de jugadores únicos han disfrutado ya de GTA VI desde su lanzamiento el 19 de noviembre. Un título que, además, ha establecido un nuevo récord en el número de jugadores simultáneos para cualquier juego en PlayStation, ya sean en múltijugador, gratuitos o títulos de un jugado.

Según la compañía, todos los jugadores acumularon 683 millones de horas de juego, y cada jugador ha consumido una media de 17,4 horas conociendo la historia de Jason y Lucia, los dos protagonistas de Grand Theft Auto VI.

Asimismo, se ha producido el mayor número de consolas PS5 recién conectadas en un solo día desde el lanzamiento de la consola, aunque con la excepción de las vacaciones de fin de año. El último dato aportado por Sony se refiere a que de todas las PS5 que se han estrenado desde el lanzamiento de GTA VI, en el 70 por ciento ha sido el primer juego que se ha jugado. Es decir, que muchos usuarios se han comprado la PS5 o la han encendido por primera vez para jugar a GTA VI.

"Tanto si has estado contando los días para volver a las calles de Vice City como si estás experimentando la serie Grand Theft Auto por primera vez, queremos tomarnos un momento para decirte: gracias. La emoción y pasión de la comunidad han conseguido que sea un momento realmente especial para todos nosotros", ha expresado Sony.

Además de las cifras aportadas por Sony, Take-Two, la compañía matriz de Rockstar Games, compartió que, según sus estimaciones hasta el 19 de noviembre, las ventas minoristas del primer día alcanzaron los 3.790 millones de dólares, batiendo un nuevo récord como el mayor lanzamiento de entretenimiento en cualquier medio.

Por lo que respecta a Xbox, de momento no ha aportado cifras, aunque la firma Alinea Analytics compartió este lunes que, hasta el 22 de noviembre, GTA VI había vendido, según sus estimaciones, 44,9 millones de copias en todo el mundo (sin contar el inventario sin vender en tiendas) y que, de ellas, 33,7 millones fueron de PS5 (el 75,1 %) y 11,2 millones (el 24,9 %) de Xbox Series X|S.

Grand Theft Auto VI es la primera entrega principal de la saga de Rockstar Games en 13 años y establece su historia en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), en el que transcurren las historias de Lucia Caminos y Jason Duval, los dos protagonistas que se verán envueltos en el mundo del crimen tras un golpe supuestamente sencillo que sale finalmente mal.