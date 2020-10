Hay tanta diversidad microbiana en el fondo marino como en tierra firme

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por primera vez, investigadores han cartografiado la diversidad biológica de los sedimentos marinos, uno de los biomas globales más grandes de la Tierra.

Al comparar sus resultados con estudios previos de la capa superficial del suelo y el agua de mar, los investigadores descubrieron que cada uno de estos tres biomas globales (sedimentos marinos, tierra vegetal y agua de mar) tiene diferentes comunidades microbianas pero una diversidad total similar.

Aunque los sedimentos marinos cubren el 70% de la superficie de la Tierra, se sabía poco sobre sus patrones globales de diversidad microbiana.

Un equipo de investigadores de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre (JAMSTEC), la Universidad de Hyogo, la Universidad de Kochi, la Universidad de Bremen y la Universidad de Rhode Island delineó la diversidad global de microbios en los sedimentos marinos.

Para el estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, Tatsuhiko Hoshino, investigador principal de JAMSTEC, y sus colegas, incluido el profesor de la URI Graduate School of Oceanography, Steven D'Hondt, analizaron 299 muestras de sedimentos marinos recolectados como muestras centrales de 40 sitios alrededor del mundo.

Las profundidades de las muestras iban desde el lecho marino hasta 678 metros por debajo de él. Para determinar con precisión la diversidad de las comunidades microbianas, los autores extrajeron y secuenciaron el ADN de cada muestra congelada en las mismas condiciones de laboratorio limpio.

Se analizaron las secuencias del gen de ARNr 16S (aproximadamente 50 millones de secuencias) obtenidas mediante una secuenciación integral de próxima generación para determinar la composición de la comunidad microbiana en cada muestra.

A partir de estos 50 millones de secuencias, el equipo de investigación descubrió cerca de 40.000 tipos diferentes de microorganismos en los sedimentos marinos, y la diversidad generalmente disminuye con la profundidad.

El equipo descubrió que la composición de la comunidad microbiana difiere significativamente entre los sedimentos ricos en materia orgánica de los márgenes continentales y los sedimentos pobres en nutrientes del océano abierto, y que la presencia o ausencia de oxígeno y la concentración de materia orgánica son factores importantes para determinar la composición de la comunidad.

"Fue un descubrimiento inesperado que la diversidad microbiana en el mundo oscuro y con energía limitada debajo del lecho marino es tan diversa como en los biomas de la superficie de la Tierra", dijo Hoshino en un comunicado.

Además, al combinar las estimaciones de diversidad bacteriana y de arqueas para estos tres biomas, los investigadores encontraron que las bacterias son mucho más diversas que las arqueas (microbios distintos de las bacterias y conocidos por vivir en ambientes extremos) en la Tierra.