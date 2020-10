Huawei presentará su nueva serie Mate 40 el próximo 22 de octubre

MADRID, 12 Oct. (Portaltic/EP) -

La compañía china Huawei ha anunciado que presentará su nueva serie de dispositivos móviles Huawei Mate 40 el próximo 22 de octubre a través de un evento virtual.

El evento, que tiene como lema 'Leap Further Ahead' ('Saltar más adelante', en inglés), se llevará a cabo el próximo 22 de octubre a las 14.00 horas, horario central europeo.

Asimismo, la compañía ha señalado a través de su cuenta oficial en Twitter que con la presentación de la serie Huawei Mate 40, "se acerca un poder sin precedentes", sin ofrecer más detalles al respecto.

Unprecedented Power is coming.Don’t miss the announcement on 22.10.20 #LeapFurtherAhead #HUAWEIMate40 pic.twitter.com/Be5u0AY4fj