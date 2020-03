Huawei refuerza AppGallery, su tienda de apps, y pone el foco en la privacidad como diferencial frente a Google

MADRID, 17 Mar. (Portaltic/EP) -



La presentación oficial del Huawei P40, uno de los 'smartphones' emblema de la compañía, está cada vez más cerca. El gigante chino se enfrenta al reto de lanzar un móvil sin los servicios de Google y, para ello, trabaja sin descanso en el desarrollo de su AppGallery, un componente fundamental dentro del ecosistema Huawei Mobile Services (HMS) que pone el foco en la seguridad del usuario.



Como consecuencia de la inclusión de Huawei en la 'lista negra' de Trump, el P40 llegará al mercado sin Google Play y sin tener preinstaladas algunas de las 'apps' más usadas por los usuarios europeos, como son Google Maps, Google Translate o Gmail. Sin embargo, la compañía asegura que la experiencia de usuario no se verá afectada en este punto, ya que estos servicios tienen acceso web e, incluso, el propio usuario puede crearse un acceso directo.



Para el resto de aplicaciones, la compañía ha anunciado recientemente que AppGallery, su tienda de 'apps' oficial, se encuentra disponible ya en más de 170 países y cuenta con 400 millones de usuarios activos al mes, y que sus aplicaciones acumularon solo en 2019 los 220.000 millones de descargas a nivel global. Unas cifras que aún quedan muy lejos de las de la Play Store, pero que le sitúan en tercer lugar a nivel mundial, solo por detrás de Google y Apple.



SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN EL CENTRO DE TODO



En los últimos eventos públicos, el CEO de Consumo en Huawei, Richard Yu, ha querido poner énfasis en la seguridad de la AppGallery, que incorpora un ciclo completo de seguridad y protección, donde todas las 'apps' pasan por una "prueba rigurosa" de verificación. Así, es capaz de detectar comportamientos maliciosos en la aplicación, como pueden ser las capturas o grabaciones de pantalla sin autorización del usuario.



También llevan a cabo inspecciones que garantizan la privacidad, evitando que las 'apps' recopilen o carguen datos confidenciales de usuarios sin permiso, y se exige a los desarrolladores que completen un proceso de autentificación con su nombre real antes de subir cualquier 'app' a la plataforma. "AppGallery proporciona una cobertura completa que protege a los usuarios contra cualquier amenaza posible", asegura la compañía.



"AppGallery es posiblemente una de las App Stores más seguras del mundo, con una tasa del 37% de rechazo de las Apps que solicitan su inclusión. Nunca comprometeremos la seguridad, privacidad y calidad de las 'apps' que incluimos en nuestro catálogo con tal de aumentar su volumen. Es mucho más fácil hackear el Sistema de Android que el sistema de Huawei", señalaba Jaime Gonzalo, vicepresidente de Huawei Mobile Services en una entrevista reciente.



La compañía china quiere que esta sea una de sus señas de identidad, poniendo en valor la privacidad y seguridad de sus usuarios e incidiendo en que su negocio no se basa en los datos de los usuarios sino en la innovación a nivel tecnológico.



En un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, Huawei no tiene otro camino que no sea el de seguir creando sus propias 'apps' y servicios alternativos a Google. Muchos de ellos integran una tecnología 'chip-dispositivo-nube', por la que todos los datos se procesan y almacenan exclusivamente en el teléfono, liberando a los usuarios de preocupaciones asociadas a la fuga de datos durante la transmisión o en el almacenamiento en la nube.



Huawei defiende que, de esta forma, cumple con estándares "mucho más estrictos que los que están presentes en toda la industria", e insiste en que "todos los datos biométricos se guardan únicamente en el dispositivo". Este esfuerzo en materia de seguridad ha hecho que Huawei ID recibiese en enero de 2020 la certificación EuroPriSe, que garantiza el cumplimiento de la legislación europea en cuanto a privacidad y protección de datos.



MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO



Ante el inminente lanzamiento de la familia P40, Huawei también está haciendo grandes esfuerzos para mejorar el 'software' con el apoyo de la Inteligencia Artificial. El objetivo de la compañía es mejorar la experiencia de los usuarios y, para ello, considera que los servicios juegan un papel fundamental.



Una de las novedades más atractivas que ha anunciado la compañía es la puesta en marcha de las 'Quick Apps', una interpretación de las aplicaciones instantáneas que podría ser la clave para esa idea de Huawei de revolucionar la forma en la que los usuarios interactúan con el móvil. Hasta ahora lo normal es ir a la tienda de aplicaciones, descargar la aplicación en el móvil y empezar a usarla.



Huawei cree que las 'Quick Apps' pueden acabar con este proceso, ya que no requieren de instalación, se actualizan automáticamente y ofrecen "una experiencia nativa excelente". Gracias a ello, ocupan mucho menos espacio en el móvil y se puede acceder a ellas no solo desde la pantalla de inicio, sino de otras partes del sistema (como el asistente de voz). Descargar las aplicaciones de Huawei con 'Quick Apps' ocupa solo 2 MB de espacio en el 'smartphone', frente a los 64 MB que ocupa el formato de Android.



"Antes los usuarios tenían que descubrir una aplicación en la tienda, descargarla en su teléfono (utilizando mucho espacio de almacenamiento) y abrir la app por separado, algo que ahora puede hacerse con un solo clic. Además, genera un beneficio para los desarrolladores, ya que las 'Quick Apps' ahorran varios pasos y hacen el viaje de los clientes a sus servicios sea más fácil que nunca", detalla la compañía. Desarrollar una de estas 'apps rápidas' requiere tan solo el 20 por ciento del código respecto a los estándares de Android.



El reto al que se enfrenta Huawei este 2020 es enorme, pero la compañía cree que puede abrir una nueva vía -alternativa a Google y Apple- en el mercado de servicios móviles a nivel internacional. El lanzamiento del P40 va a ser una buena piedra de toque para ver cómo responden los consumidores.