La imagen completa de un supércumulo de galaxias en tres dimensiones

Publicado 23/10/2019 17:24:23 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Astrónomos han revelado que CL1604, un supercúmulo a 7.300 millones de años luz, es una estructura tridimensional a gran escala que se extiende por unos 160 millones de años luz.

Esto es más de dos veces más extendido que lo conocido previamente. Hasta ahora, los astrónomos vieron simplemente la "punta del iceberg" de este supercúmulo.

La capacidad de campo amplio del Telescopio Subaru permitió al equipo estudiar todo el supercúmulo y el Telescopio Gemini-Norte desempeñó un papel fundamental en la confirmación de las estructuras. Este es el resultado de la sinergia de los telescopios de los observatorios de Maunakea.

Las galaxias se distribuyen de manera no homogénea en el universo. Es bien sabido que las galaxias cercanas están fuertemente influenciadas por su entorno, por ejemplo, si están ubicadas en áreas densas llamadas cúmulos de galaxias, o áreas menos densas llamadas huecos.

Sin embargo, cómo se forman y evolucionan las galaxias junto con el crecimiento de las estructuras de la red cósmica es uno de los temas candentes de la astronomía. Un estudio de campo amplio del universo distante permite a los astrónomos ser testigos de lo que realmente sucedió con las galaxias en la primera fase de la formación de estructuras en el universo. Entre los pocos supercúmulos conocidos actualmente, uno de los mejores objetivos para el estudio es el supercúmulo CL1604. Según estudios anteriores, su extensión era de 80 millones de años luz y la distancia 7.300 millones de años luz.

La singularidad de los datos tomados por Hyper Suprime-Cam (HSC) en el Telescopio Subaru son los datos de imágenes profundas en un campo lo suficientemente amplio como para cubrir el supercúmulo conocido y el área circundante por completo. Un equipo dirigido por Masao Hayashi y Yusei Koyama de NAOJ estimó las distancias de galaxias individuales de los colores de galaxias utilizando una técnica llamada "desplazamiento al rojo fotométrico". Luego apareció la imagen tridimensional de las estructuras a gran escala, que consta de varios cúmulos de galaxias recientemente descubiertos en dirección norte-sur, así como las estructuras ya conocidas.

Además, el equipo utilizó la cámara y el espectrógrafo de objetos débiles (FOCAS) en el telescopio Subaru y el espectrógrafo de múltiples objetos Gemini (GMOS) en Gemini-North para confirmar las distancias precisas de 137 galaxias asociadas con los cúmulos de galaxias revelados por HSC. Descubrieron que el supercúmulo es una estructura compleja a gran escala sobre la vasta área proyectada y también a lo largo de la dirección de la línea de visión en 3-D.

Las galaxias extendidas a lo largo de los 160 millones de años luz parecen ser independientes debido a la vasta área. Sin embargo, las observaciones espectroscópicas han revelado que las galaxias se formaron simultáneamente y luego evolucionaron junto con el crecimiento de estructuras a gran escala.

La galaxia Vía Láctea es miembro del Grupo Local en las afueras del cúmulo de galaxias Virgo. Un equipo dirigido por un astrónomo de la Universidad de Hawái reveló recientemente que el Virgo es miembro de una estructura enorme y más extensa llamada Laniakea. "El supercúmulo que descubrimos a 7.300 millones de años puede convertirse en una gran estructura a gran escala similar a Laniakea donde vivimos", dijo Hayashi.