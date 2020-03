Incluso una guerra nuclear limitada devastaría el sistema alimentario global

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -



Incluso una guerra nuclear regional supondría un riesgo para la seguridad alimentaria global, por un enfriamiento que reduciría sustancialmente la producción agrícola en los principales graneros del mundo.



El efecto particular sobre la seguridad alimentaria en todo el mundo, incluidas las respuestas comerciales, ha sido revelado por primera vez por un equipo internacional de científicos en un estudio basado en simulaciones informáticas avanzadas, publicado en PNAS..



La reducción repentina de la temperatura conduciría a un shock en el sistema alimentario sin precedentes en la historia documentada. Sin embargo, no desharía el cambio climático a largo plazo por el uso de combustibles fósiles ya que, después de aproximadamente una década de enfriamiento, el calentamiento global volvería a aumentar.



"Ahora sabemos que el conflicto nuclear no solo sería una terrible tragedia en la región donde ocurre, sino que también es un riesgo subestimado para la seguridad alimentaria global", dice Jonas Jaegermeyr en el Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, el Instituto Goddard de la NASA para Estudios Espacialesy la Universidad de Chicago y autor principal del estudio.



"Encontramos pérdidas severas en la producción agrícola, pero lo más importante es que también evaluamos las repercusiones comerciales que afectan la disponibilidad local de alimentos --añade--. Resulta que las principales regiones de graneros reducirían las exportaciones, dejando a los países de todo el mundo sin suministros. Una crisis regional se volvería global, porque todos dependemos de el mismo sistema climático".



BLOQUEO PARCIAL DE LA LUZ DEL SOL



Como ejemplo para un conflicto regional, los científicos estudiaron las implicaciones de una guerra nuclear limitada entre India y Pakistán utilizando menos del 1 por ciento del arsenal nuclear mundial. Los incendios encendidos por las bombas enviarían grandes cantidades de hollín a la atmósfera, donde los vientos lo distribuirían rápidamente por todo el mundo.



Estas partículas bloquearían parcialmente la luz solar que no llegaría a la superficie de la Tierra, causando un enfriamiento repentino y cambiando los patrones climáticos. Para la inyección de 5 millones de toneladas de humo, los modelos climáticos calcularon caídas de la temperatura media global de aproximadamente 1,8 grados Celsius y caídas de precipitación del 8 por ciento durante al menos cinco años, lo que llevó a la Tierra a un estado sustancialmente más frío y seco.



Para poner esto en contexto, hasta ahora, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles han calentado nuestro planeta aproximadamente 1 grado. Antes de este estudio, sin embargo, se entendía muy poco de cómo los sistemas agrícolas globales responderían al enfriamiento.



En el primer año después de la guerra, las reservas nacionales y el comercio mundial podrían amortiguar en gran medida la pérdida de producción de alimentos, según muestran los investigadores. Para el cuarto año, las existencias de granos prácticamente se agotarían y los sistemas de comercio internacional se detendrían.



Por lo tanto, las continuas pérdidas de producción se propagarían desde las regiones del granero en el hemisferio norte a las poblaciones a menudo más pobres del Sur global. La disponibilidad de maíz y trigo se reduciría en al menos un 20 por ciento en más de 70 países con aproximadamente 1.300 millones de personas.



"Esta es una respuesta sorprendentemente aguda en vista de los escenarios de conflicto mucho más grandes imaginables cuando se trata de una guerra nuclear", dice Jaegermeyr.



MÁS PERSONAS PODRÍAN MORIR POR LA HAMBRUNA



"Tan horribles como serían los efectos directos de las armas nucleares, más personas podrían morir fuera de las áreas objetivo debido a la hambruna, simplemente debido a los efectos climáticos indirectos", advierte el coautor Alan Robock de la Universidad de Rutgers.



"La proliferación nuclear continúa, y hay una carrera armamentista nuclear de facto en el sur de Asia --recuerda--. Por lo tanto, investigar los impactos globales de una guerra nuclear no es, en absoluto, un problema de la Guerra Fría".



Los autores excluyen a India y Pakistán de sus análisis, para evitar suposiciones arbitrarias al mezclar los efectos directos e indirectos de la guerra. Bajo el supuesto de que la producción de alimentos en los dos países se reduciría esencialmente a cero, la escasez mundial indirecta de alimentos sería aún peor.



Si bien los arsenales nucleares de los dos países continúan creciendo tanto en número como en tamaño de armas, este estudio utilizó el extremo inferior de las estimaciones potenciales de emisiones de hollín.



"Realizamos un conjunto de seis modelos de cultivos globales AgMIP líderes para este estudio, y todos están de acuerdo con la señal. Esto demuestra cuán robustas son las simulaciones", dice la coautora Cynthia Rosenzweig en el Instituto Goddard para el Estudio del Espacio de la NASA.



Es una veterana pionera de las innovadoras comparaciones de modelos agrícolas (AgMIP) que hoy son una parte importante del Proyecto de Intercomparación de Modelos de Impactos (ISIMIP) más grande coordinado por el Instituto Potsdam.



"La comparación de diferentes modelos de simulación por computadora reduce las incertidumbres. Hoy, podemos decir con confianza que una guerra nuclear regional de este tipo tendría consecuencias adversas para la seguridad alimentaria mundial durante aproximadamente una década, sin igual en la historia moderna", concluye.