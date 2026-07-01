INDRA GROUP anuncia la puesta en operación del primer radar para la FAA de Estados Unidos

INDRA GROUP - CEDIDA

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Indra Group ha anunciado la exitosa puesta en funcionamiento del primer radar secundario para la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, instalado en Putnam, Oklahoma. Este despliegue es el primero de los 185 radares que se implantarán como parte del programa de renovación del sistema de radares, conocido como Nuevo Sistema de Control de Tráfico Aéreo (Brand-New Air Traffic Control System, BNATCS), destinado a modernizar el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (National Airspace System, NAS) estadounidense y a sustituir la antigua infraestructura de vigilancia del país, que data de la década de 1980 y se encuentra obsoleta.

En su calidad de socio tecnológico de la FAA, Indra Group suministrará radares de última generación totalmente digitales, diseñados para*responder a las futuras necesidades del espacio aéreo de Estados Unidos, como el aumento del volumen de tráfico, las operaciones avanzadas de movilidad aérea y una mayor redundancia del sistema. La exitosa entrada en operación de este primer radar en Oklahoma confirma el rendimiento en condiciones reales de la tecnología avanzada de Indra Group y demuestra su perfecta integración con la infraestructura existente de la FAA.

“La puesta en marcha del primer radar de Indra Group en Estados Unidos supone un hito que afianza nuestro papel como socio tecnológico de confianza de la FAA”, ha afirmado Víctor Martínez, director general de ATM en Indra Group. “Con este importante avance, reforzamos el valor estratégico de nuestro contrato de radares y volvemos a demostrar nuestra capacidad técnica y excelencia en este ámbito. Este logro, respaldado además por nuestras nuevas capacidades de fabricación en el país, consolida la posición de Indra Group como actor de referencia en el competitivo mercado estadounidense de la gestión del tráfico aéreo”, ha destacado.

Para responder a los exigentes plazos de ejecución y al incremento de la capacidad de producción requerido por la FAA, Indra Group ha puesto en marcha recientemente un nuevo centro de fabricación en Olathe (Kansas), con una superficie de más de 11.000 metros cuadrados. La instalación, fruto de una inversión de 50 millones de dólares, alberga las líneas de producción de radares destinadas a atender las necesidades de la FAA y refuerza la capacidad industrial de la compañía en Estados Unidos, además de contribuir la creación de más de 200 empleos cualificados en la zona.

Además de reforzar la capacidad de fabricación de radares, las nuevas instalaciones de Olathe desempeñarán un papel clave en la producción de tecnologías esenciales para los sectores de la aviación, las comunicaciones y la defensa. Entre ellas figuran las radios digitales avanzadas del programa NEXCOM, preparadas para operar tanto en entornos analógicos como en sistemas basados en Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), la tecnología de ayuda a la navegación DME para la FAA y los sistemas portátiles de navegación aérea militares Man-Portable (MP) TACAN para la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Con la entrada en servicio de sus primeros radares operativos, el avance en la entrega de sistemas de comunicaciones críticos para la FAA y la consolidación de sus nuevas capacidades industriales en Kansas, Indra Group afianza su posición y su compromiso como socio tecnológico de referencia para la modernización y evolución del sistema de gestión del tráfico aéreo de Estados Unidos.