Los informes de que la Gran Mancha Roja se 'muere' son exagerados

La reducción de las nubes de la Gran Mancha Roja en Júpiter ha sido bien documentada con evidencia fotográfica de la última década, pero los informes sobre su 'muerte' han sido exagerados.

Philip Marcus, de la Universidad de California, Berkeley, ha argumentado que la investigación realizada no ha contado toda la historia sobre este icono del Sistema Solar, en una ponencia presentada en la 72ª Reunión Anual de la División de Dinámica de Fluidos de la American Physical Society.

Marcus dijo que las nubes visibles ocultan el verdadero tamaño y la naturaleza del vórtice de la Gran Mancha Roja. En la primavera de 2019, los observadores fotografiaron grandes "copos" rojos arrancados de la familiar mancha, pero Marcus dijo que el fenómeno de la descamación es un estado muy natural de un vórtice con cobertura de nubes y no una indicación de la muerte de la Gran Mancha Roja.

"No creo que su destino haya sido malo", dijo Marcus. "Es más como el comentario de Mark Twain: los informes sobre su muerte han sido muy exagerados".

Marcus discute cómo la formación de nubes más pequeñas chocó con la Gran Mancha Roja, a veces creando puntos de estancamiento, donde la velocidad se detiene abruptamente, se reinicia y se dispara en diferentes direcciones. Estos puntos indican dónde una nube que se aproxima se hizo añicos y creó los copos que observaron los astrónomos.

"La pérdida de nubes no digeridas de la Mancha por encuentros con puntos de estancamiento no significa la desaparición de la Mancha", dijo. "La proximidad de los puntos de estancamiento durante mayo y junio no significa su desaparición. La creación de pequeños vórtices al este, noreste de la Mancha durante la primavera de 2019 y su posterior fusión con la Mancha no significa su desaparición ".

Marcus dijo que una circulación secundaria, impulsada por el calentamiento y el enfriamiento por encima y por debajo del vórtice, permite que la Gran Mancha Roja continúe existiendo a lo largo de los siglos, luchando contra la descomposición de su energía por la viscosidad, la turbulencia y la pérdida de calor.