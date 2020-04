Los insectos retroceden en tierra y crecen en agua dulce

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una compilación mundial de estudios de abundancia de insectos a largo plazo muestra que el número de insectos que viven en la tierra está disminuyendo. En promedio, hay una disminución global de 0,92% por año, lo que se traduce en aproximadamente 24% durante 30 años. Al mismo tiempo, el número de insectos que viven en agua dulce, como mosquitos y moscas, ha aumentado de media un 1,08% cada año.

Esto posiblemente se deba a políticas efectivas de protección del agua. A pesar de estos promedios generales, las tendencias locales son muy variables, y las áreas que han sido menos afectadas por los humanos parecen tener tendencias más débiles.

Estos son los resultados del mayor estudio sobre el cambio de insectos hasta la fecha, que incluye 1.676 lugares de todo el mundo, que publica la revista 'Science'. El estudio fue dirigido por investigadores del Centro Alemán para la Investigación Integrativa de Biodiversidad (iDiv), la Universidad de Leipzig (UL) y la Universidad Martin Luther Halle-Wittenberg (MLU). Llena las lagunas de conocimiento clave en el contexto del tema tan discutido de "disminución de insectos".

En los últimos años, se han publicado varios estudios que muestran una disminución dramática en el número de insectos a lo largo del tiempo. El más destacado, de las reservas naturales en Alemania occidental, sugirió una disminución notable de la biomasa de insectos voladores (> 75% de disminución en 27 años).

Esto se publicó en 2017 y provocó una tormenta mediática que sugiere un "apocalipsis de insectos" generalizado. Desde entonces, ha habido varias publicaciones de seguimiento de diferentes lugares en todo el mundo, la mayoría mostrando fuertes descensos, otras menos, y algunas incluso mostrando aumentos. Pero hasta ahora, nadie ha combinado los datos disponibles sobre las tendencias de abundancia de insectos en todo el mundo para investigar cuán generalizadas y severas son las caídas de insectos.

Un equipo internacional de científicos colaboró para recopilar datos de 166 encuestas a largo plazo realizadas en 1.676 sitios en todo el mundo, entre 1925 y 2018, para investigar las tendencias en la abundancia de insectos (número de individuos, no especies).

El complejo análisis reveló una gran variación en las tendencias, incluso entre sitios cercanos. Por ejemplo, en países donde se han realizado muchos estudios de insectos, como Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos, algunos lugares experimentaron descensos, mientras que otros muy cercanos indicaron que no hubo cambios, o incluso aumentaron.

Sin embargo, cuando se combinaron todas las tendencias en todo el mundo, los investigadores pudieron estimar cómo la abundancia total de insectos estaba cambiando en promedio a lo largo del tiempo. Descubrieron que para los insectos terrestres (insectos que pasan toda su vida en la tierra, como mariposas, saltamontes y hormigas), hubo una disminución promedio de 0,92 por ciento.

INSECTOS DESAPARECEN SILENCIOSAMENTE

El primer autor, el doctor Roel van Klink, científico de iDiv y UL, señala que "el 0,92% puede no parecer mucho, pero en realidad significa 24% menos de insectos en 30 años y 50% menos en 75 años de manera silenciosa y no nos damos cuenta de un año a otro. Es como volver al lugar donde creciste. Es solo porque no has estado allí durante años que de repente te das cuenta de cuánto ha cambiado, y muy a menudo no para mejor".

La disminución de los insectos fue más fuerte en algunas partes de los Estados Unidos (Oeste y Medio Oeste) y en Europa, particularmente en Alemania. Para Europa en general, las tendencias se volvieron en promedio más negativas con el tiempo, con los descensos más fuertes desde 2005.

Al informar sobre la "disminución de insectos", los medios de comunicación a menudo se han referido al "fenómeno del parabrisas": la percepción de la gente de que hay menos insectos salpicados en los parabrisas de sus automóviles ahora en comparación con algunas décadas atrás. El nuevo estudio confirma esta observación, al menos en promedio.

El autor Jonathan Chase, profesor de iDiv y MLU, explica en un comunicado que "muchos insectos pueden volar y son los que se rompen con los parabrisas de los automóviles. Nuestro análisis muestra que los insectos voladores han disminuido en promedio. Sin embargo, la mayoría de los insectos son menos visibles y vivir fuera de la vista: en el suelo, en las copas de los árboles o en el agua".

Para el nuevo estudio, los investigadores también analizaron datos de muchos de estos hábitats ocultos. Esto demostró que, de media, hay menos insectos viviendo en la hierba y en el suelo hoy que en el pasado, similar a los insectos voladores. Por el contrario, el número de insectos que viven en las copas de los árboles, en promedio, se ha mantenido prácticamente sin cambios.

Al mismo tiempo, los estudios de insectos que viven (parte de) sus vidas bajo el agua, como mosquitos y moscas de mayo, mostraron un aumento anual promedio de 1,08%. Esto corresponde a un aumento del 38% en 30 años. Esta tendencia positiva fue particularmente fuerte en el norte de Europa, en el oeste de Estados. Y, desde principios de la década de 1990, en Rusia.

Para Jonathan Chase, esta es una buena señal. "Estos números muestran que podemos revertir estas tendencias negativas. En los últimos 50 años, se han tomado varias medidas para limpiar nuestros ríos y lagos contaminados en muchos lugares del mundo --asegura--. Esto puede haber permitido la recuperación de muchas aguas dulces poblaciones de insectos. Nos hace tener la esperanza de que podemos revertir la tendencia de las poblaciones que actualmente están disminuyendo".

Por su parte, Roel van Klink agrega que "las poblaciones de insectos son como troncos de madera que se empujan bajo el agua. Quieren subir, mientras los empujamos más hacia abajo. Pero podemos reducir la presión para que puedan volver a subir. Los insectos de agua dulce han demostrado esto es posible. Simplemente no siempre es fácil identificar las causas de los descensos y, por lo tanto, las medidas más efectivas para revertirlos. Y estos también pueden diferir entre ubicaciones".

NO HAY SOLUCIONES SIMPLES

Ann Swengel, coautora del estudio, ha pasado los últimos 34 años estudiando poblaciones de mariposas en cientos de sitios en Wisconsin y estados cercanos en los Estados Unidos. Ella enfatiza lo complejas que son las tendencias de abundancia observadas y lo que significan para el manejo efectivo de la conservación.

"Hemos visto una gran disminución, incluso en muchos sitios protegidos. Pero también hemos observado algunos lugares donde las mariposas continúan teniendo un buen desarrollo --continúa--. Lleva muchos años y muchos datos comprender los fracasos y los éxitos, especie por especie y sitio por sitio. Mucho está fuera del control de cualquier persona, pero las elecciones que hacemos en cada sitio realmente importan".

Aunque los científicos no pudieron decir con certeza exactamente por qué surgieron tales tendencias, tanto negativas como positivas, pudieron señalar algunas posibilidades. Lo que es más importante, descubrieron que la destrucción de los hábitats naturales, particularmente a través de la urbanización, está asociada con la disminución de los insectos terrestres. Otros informes, como la Evaluación Global de IPBES, también señalaron que el cambio en el uso de la tierra y la destrucción del hábitat son la causa principal del cambio global en la biodiversidad.