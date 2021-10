Instagram Collabs, la nueva función que permite subir publicaciones compartidas

MADRID, 20 Oct. (Portaltic/EP) -

Instagram ha presentado este martes un nuevo servicio de la aplicación llamado Collabs, un nuevo formato de coautoría que permite compartir el contenido del 'feed' y los 'reels' con otro usuario, de modo que ambos puedan compartir en sus perfiles una única publicación.

Esta nueva opción va más allá del etiquetado tradicional, ya que muestra los nombres de las personas que aparecen en la imagen en la cabecera de esta. Además, se puede compartir en el perfil de ambos usuarios como si se tratara de una única publicación.

De este modo, todos los 'likes' que reciba la imagen, independientemente del perfil en el que se produzca esta acción, se contabilizarán en las cuentas de las dos personas que aparezcan mencionadas en la fotografía compartida.

Según ha explicado el portavoz de Comunicación tecnológica de Facebook, Alexandru Voica, antes de compartir una publicación con otra persona "colaboradora" es necesario enviarle una invitación desde la pantalla del etiquetado.

Collaborating is a huge part of how people connect on Instagram. To make that easier, we’re testing a new way for people to co-author Feed Posts and Reels, called Collabs.Here is how it works ???? pic.twitter.com/OEmSvWQmwk