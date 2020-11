Instagram y Messenger permiten enviar mensajes que desaparecen con su nueva función 'Vanish Mode'

MADRID, 13 Nov. (Portaltic/EP) -

La compañía Facebook ha añadido en su aplicación de mensajería Messenger y su red social Instagram una nueva función llamada 'Vanish Mode' ('modo desaparecer', en español) que permite a los usuarios enviar mensajes que desaparecen de forma automática.

Con esta nueva función, similar a la que ofrece la red social Snapchat desde hace varios años, los usuarios podrán enviar mensajes, como memes, GIFs, pegatinas o reacciones, que desaparecen después de que la otra persona los vea y se abandone el chat.

Además, Facebook ha afirmado en su blog que los usuarios recibirán una notificación en caso de que una persona tome una captura de pantalla del chat mientras se emplea el 'modo desaparecer'.

Para emplear esta nueva función, los usuarios deben deslizar el dedo hacia arriba en un chat existente y, la primera vez que lo hagan, aparecerá una pantalla en la que se explican las funciones clave del 'Vanish Mode'. Para volver al chat original, los usuarios deben volver a deslizar el dedo hacia arriba.

How to use #vanishmode. What you need to know. pic.twitter.com/goEn2Zq8xD