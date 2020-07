Instagram permite fijar hasta tres comentarios en una publicación

MADRID, 8 Jul. (Portaltic/EP) -

La red social Instagram ha lanzado una nueva función, que estará disponible en todo el mundo, mediante la que los usuarios pueden fijar hasta tres comentarios en una única publicación.

Al fijar un comentario, los usuarios podrán verlo en la parte superior de la publicación y los autores de dichos comentarios recibirán una notificación avisándoles de que su mensaje ha sido destacado.

El objetivo de esta nueva función es que los usuarios puedan cambiar el tono de la conversación en la plataforma y dar más importancia a los comentarios positivos.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. ??That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh