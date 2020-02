Intención estética y evolución de estilo en grabados de la Edad de Piedra

Publicado 18/02/2020 17:34:29 CET

Grabados de la Edad de Piedra encontrados en utensilios de dos yacimientos en Sudáfrica fueron creados con intención estética y evolucionaron con el tiempo, según una nueva investigación.

En su artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, el grupo describe experimentos que llevaron a cabo con voluntarios mirando reproducciones de grabados de la Edad de Piedra y lo que aprendieron de ellos.

En 1973, los investigadores encontraron recipientes de agua de cáscara de huevo de avestruz con imágenes grabadas en el refugio de rocas Diepkloof en el oeste de Sudáfrica. Las pruebas posteriores mostraron que los recipientes eran de hace aproximadamente 60.000 años.

No muy lejos, los arqueólogos comenzaron a excavar la Cueva Blombos en 1991, y durante ese trabajo, descubrieron ocre y huesos grabados. Fueron fechados entre 100.000 y 70.000 años atrás. En particular, los grabados en ambos sitios se realizaron durante períodos de tiempo muy largos, lo que permite a los investigadores estudiar su evolución.

Con el paso del tiempo, el cerebro humano se volvió más sofisticado, permitiendo a los humanos expresarse de forma más tangible a través de grabados. En este nuevo esfuerzo, los investigadores crearon dibujos de los grabados encontrados en ambos lugares y los estudiaron mostrándolos a participantes voluntarios.

En total, los investigadores llevaron a cabo cinco experimentos diseñados para probar la sofisticación de los dibujos de la Edad de Piedra. La primera consistió en mostrar a los voluntarios un dibujo en un ojo y un patrón parpadeante en el otro ojo; los investigadores calcularon el tiempo que les tomó a los encuestados identificar los patrones en los dibujos. Las imágenes creadas más recientemente se identificaron más rápidamente como tales.

Otra prueba consistió en mostrar a los participantes dos dibujos y preguntarles qué creían que era más probable que se hiciera intencionalmente; nuevamente, los que se hicieron más recientemente se identificaron como probablemente intencionales, informa Phys.org.

Una tercera prueba consistió en mostrar a los voluntarios un dibujo durante solo tres segundos y luego pedirles que lo reprodujeran en una hoja de papel. Una vez más, los voluntarios pudieron reproducir mejor las imágenes que se crearon más recientemente. La cuarta prueba consistió en pedirles a los voluntarios que adivinaran cuál de los dos dibujos que se les mostró provenían del mismo sitio, y una vez más, fueron más precisos al mirar imágenes creadas más recientemente. La prueba final consistió en preguntar a los voluntarios cuál de los dos dibujos creían que se habían creado más recientemente; eligieron los que habían sido creados más recientemente.

Los investigadores sugieren que las respuestas voluntarias indicaron que los grabados fueron creados con intención estética y evolucionaron claramente en sofisticación con el tiempo.