iOS 17 amplía las opciones de personalización e incluye la transcripción de mensajes en tiempo real con Live Voicemail

MADRID, 5 Jun. (Portaltic/EP) -

Apple ha presentado las nuevas capacidades de la última iteración de su sistema operativo, iOS 17, qu presenta múltiples opciones de personalización para los contactos, con tarjetas individuales, así como una función de transcripción de mensajes en tiempo real con Live Voicemail.

La compañía ha dado a conocer sus últimas innovaciones a nivel de 'hardware' -con los nuevos MacBook Air de 15 pulgadas, los Mac Pro con chip M2 y el visor Apple Vision Pro- y de 'software', para sus iPhone, iPad, TvOS, WatchOS y MacOS.

En primer lugar, ha centrado su presentación en las nuevas capacidades del sistema operativo para sus 'smartphones', iOS 17, que en esta ocasión introduce múltiples opciones de personalización para los contactos con Contact Posters.

Esta opción permite crear tarjetas especiales para cada contacto, a los que se podrá añadir una fotografía o un avatar, así como un formato de texto, con diferentes fuentes e idiomas, introduciendo también el japonés, en formato vertical.

Una de las novedades más destacadas de la última iteración de iOS es la capacidad de transcribir en tiempo real un mensaje de voz que se se etsé dejando en el contestador gracias a Live Voicemail, una opción enfocada a la accesibilidad, uno de las prioridades de la firma tecnológica en sus últimos trabajos a nivel de 'software'.

Otra de las características que introduce el sistema operativo para iPhone es la función de Check In, que permite a los usuarios compartir su ubicación y que otros puedan seguir sus pasos para saber, por ejemplo, que llega a casa de forma segura. De no ser así, la aplicación envía un aviso de alerta de que dicho individuo no ha dado la señal de haber llegado al hogar.

Apple también se ha centrado en otras formas de conectar con lo usuarios, que ahora podrán juntar dos dispositivos (dos iPhones o un iPhone y un Apple Watch) para descargar los datos de contacto -NameDrop- en el otro dispositivo sin necesidad de intercambiar verbalmente el teléfono o el correo electónico.

Asimismo, AirDrop introduce una importante novedad para compartir archivos con otros dispositivos únicamente acercando uno a otro y también permite convertir los emoticonos en emoji en Mensajes, así como crear GIFs de vídeos de la galería e introducirlos en el apartado de 'stickers'.

Journal también forma parte de iOS 17. Se trata de una aplicación que funciona como diario interactivo y muestra lo que se ha hecho a lo largo del día, esto es, las notas que se ha tomado, las canciones que se han escuchado o las fotografías que se han tomado. "Es una forma de preservar recuerdos", ha comentado el vicepresidente de Software Engineering de Apple, Craig Federighi, encargado de esta parte de la presentación.

Otra función para FaceTime es la que permite a los usuarios dejar un mensaje de video en caso de que el remitente no haya respondido a una llamada y al que puede acceder en el momento que considere oportuno.

IPAD, MACOS, TVOS Y WATCHOS

Apple también ha presentado la vista previa de iPadOS 17 -estará disponible en otoño a nivel global-, que se nuevo centra sus novedades en las opciones de personalización, tanto para la pantalla de bloqueo como en la forma de interactuar con los 'widgets'.

Con esta actualización, los usuarios podrán trabajar con la opción de Autocompletar en los campos de datos de archivos PDF y Mensajes también introduce los 'stickers' y emoji creados a partir de fotografías.

Gracias a Stage Manager también se puede controlar la posición y el tamaño de las ventanas, para que los usuarios las adecúen a sus encesidades en su espacio de trabajo y el teclado trae mejoras de autocorrección, que agilizan la escritura.

La vista previa de macOS Sonoma también da prioridad a la personalización de los 'widgets', que se pueden colocar directamente en el escritorio e interactuar con ellos con un solo clic y a través de Continuity, que permite llevar este ecosistema desde iPhone hasta el ordenador.

Apple también ha comentado que macOS Sonoma ofrece funciones de videoconferencia mejoradas, con efectos de vídeo que hacen estas conversaciones más efectivas y realistas, con Reacciones y opciones de uso compartido de pantalla.

Para Safari, introduce una actualización centrada en la navegación privada que brinda mayor protección de la información de los usuarios ante rastreadores y otros usuarios no autorizados que puedan acceder al dispositivo.

En este caso, macOS Sonoma también está disponible mediante una versión para desarrolladores y llegará a los usuarios finales a partir del próximo otoño.

El sistema operativo de Apple TV también se renueva con una funcionalidad que permite utilizar FaceTime en estos dispositivos, compatibilidad con Dolby Vision 8.1, mejoras en Apple Fitness+, soporte para VPN de terceros y Enhance Dialogue, que permite a los usuarios escuchar los diálogos de una película con mayor nitidez.

Para WatchOS 10, la principal novedad se centra en el modo en que se puede ver ahora la información en la esfera utilizando la Digital Crown de este 'wearable'. También permite conocer cuándo es la próxima reunión, introduce nuevas capacidades para Fitness+, mapas topográficos y nuevos diseños y paletas, como un fondo de pantalla de Snoopy.

Otro de los aspectos destacados de este sistema operativo ha sido la inclusión de un nuevo gestor de salud mental, ya que los usuarios podrán anotar cómo se sienten en un determinado momento o ver cómo su ciclo de sueño puede afectar en su estado de ánimo.

Finalmente, el fabricante tecnológico ha anunciado que sus auriculares AirPods Pro contarán con una funcionalidad denominada Adaptive Audio. Esta se encarga de detectar si en un determinado contexto hay mucho ruido y ajusta el nivel de cancelación activa de ruido (ANC, por sus siglas en inglés) para ofrecer un sonido adecuado y equilibrado.