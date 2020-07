Llega a España Play Pass, el servicio de suscripción de la Play Store

MADRID, 15 Jul. (Portaltic/EP) -

La compañía Google ha lanzado en España Play Pass, su nuevo servicio de suscripción de la tienda de aplicaciones Play Store que permite que los usuarios puedan acceder a las 'apps' y juegos sin anuncios.

Play Pass es un servicio de pago que ofrece a los usuarios acceso a cientos de aplicaciones y juegos sin anuncios, compras ni pagos por adelantado.

Google ha anunciado que este nuevo servicio llegará a los dispositivos con sistema operativo Android en España esta semana y pronto llegará a otros países.

Para adquirir este servicio, los usuarios pueden elegir entre una suscripción mensual por 4,99 euros al mes o una suscripción anual por 29,99 euros.

Play Pass cuenta con cientos de títulos conocidos como Stardew Valley, Terraria o Star Wars: Knights of the Old Republic y otros menos conocidos como This War of Mine, LIMBO o Levelhead, entre otros.

La compañía también ha afirmado que cada mes Play Pass tendrá nuevas incorporaciones y habrá nuevos lanzamientos que se estrenarán a finales de este año, como Line Weight de The Label y Bright Paw de Rogue.

Google ha añadido una nueva pestaña de Play Pass para suscriptores, para facilitar a los usuarios la búsqueda de todas las aplicaciones y juegos. Asimismo, las 'apps' de Play Pass pueden encontrarse en la Play Store y aparecerán con el símbolo de Play Pass.

Además, los administradores podrán compartir su suscripción con hasta cinco miembros más de su familia. De esta forma, cada usuario podrá acceder a Play Pass de forma individual sin que le afecte lo que otras personas descarguen.

Los usuarios podrán empezar a utilizar Play Pass entrando en la aplicación Play Store de su dispositivo Android, haciendo clic en el menú que se encuentra en la parte superior izquierda y buscando 'Play Pass'.

En marzo de 2019 ya se adelantó que Google estaba trabajando en Google Play Pass, cuando un desarrollador de XDA Developers decompiló le código fuente de la Play Store.

Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de septiembre cuando la compañía confirmó que "pronto" llegaría su nuevo servicio de suscripción de pago.