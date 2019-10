Un mango de 'pegamento' neandertal apunta a un pensamiento complejo

Publicado 22/10/2019 17:47:20 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rastros de 'pegamento' a base de alquitrán de abedul encontrados en una herramienta de piedra de 50.000 años se suman a la evidencia de que los neandertales desarrollaron un pensamiento complejo.

En su artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences , un equipo de investigadores afiliados a varias instituciones en los Países Bajos describe la herramienta y lo que reveló sobre la tecnología neandertal.

El trabajo previo ha revelado pruebas de que los neandertales usan alquitrán de abedul para diseñar diversos tipos de herramientas, la mayoría de las cuales involucraban el afilado de piedras afiladas a mangos de madera. En este nuevo esfuerzo, los investigadores encontraron una herramienta sin mango: un trozo de sílex diseñado para ser afilado en un lado y cubierto con alquitrán de abedul en el otro.

Agregar el alquitrán de abedul permitiría al usuario sostener la herramienta cómodamente y ejercer mucha presión sobre ella sin cortarse la mano. Crear y usar alquitrán de abedul, señalan los investigadores, requiere cierto grado de pensamiento complejo. La operación de varios pasos comienza con la recolección de madera y la quema de una manera que extrae el alquitrán. El alquitrán en forma de goma se puede usar para unir objetos porque se vuelve difícil cuando se enfría a temperatura ambiente.

La herramienta fue encontrada en la playa de Zandmotor, cerca de The Hauge, y es previa a la llegada de los humanos modernos; la datación por carbono mostró que tenía aproximadamente 50.000 años. Los investigadores señalan que en el momento en que se creó y usó la herramienta, el área donde se encontró estaba en los bordes del área de expansión de los neandertales, y aún debajo del Mar del Norte. Conocido como Doggerland, el área era una tundra helada con muy pocos árboles.

Esto sugiere que los neandertales estaban bastante dedicados a hacer tales herramientas. Los investigadores creen que el que encontraron podría haber sido usado para cortar plantas o raspar pieles de animales como un medio para evitar el frío.

Señalan que gastar tanto tiempo y esfuerzo para hacer una herramienta de este tipo, que no se usó para la caza, sugiere que el alquitrán de abedul fue más ampliamente utilizado por los neandertales de lo que se pensaba. La mayoría de estos ejemplos habrían desaparecido hace mucho tiempo: la herramienta encontrada por los investigadores sobrevivió solo porque estuvo en el fondo del Mar del Norte durante la mayor parte de su existencia.