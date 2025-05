Para mantener un imperio, hay que tener tecnología y aliados*

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

Las soluciones tecnológicas para la administración pública y el trabajo conjunto entre estados y empresas se debatieron el viernes (9) en el II Foro Transformaciones de Madrid.

La administración pública, en el contexto de un mundo en constante y rápida transformación, se enfrenta al reto de modernizar sus estructuras para responder eficazmente a las nuevas dinámicas geopolíticas, económicas y tecnológicas. Analizaron el tema Elisabete Carvalho, profesora de la Universidad de Lisboa; la diputada portuguesa Liliana Reis y Sofía Silva Carballido, coordinadora de Actividades de Desarrollo y Crecimiento Empresarial de Gobe Studio.

Liliana Reis habló sobre los principales retos a los que se enfrenta la IA generativa y la modernización tecnológica de la Industria 4.0 en relación con la privacidad y los datos biométricos ("nuestros cuerpos que se han convertido casi en contraseñas"); así como la vigilancia estatal y el gran dilema "seguridad vs libertad"; y la seguridad de los datos. "En este momento de digitalización total, necesitamos garantizar que se preserva nuestra autonomía y que las esferas de nuestra vida privada no están controladas por el Estado. Hemos entregado nuestra soberanía individual a los Estados", afirmó Reis.

En relación con la protección de los elementos comentados por el parlamentario, Carballido abordó cómo las startups pueden ayudar a los estados a alcanzar sus objetivos de servir a los ciudadanos. "El Estado no tiene capacidad para generar espacio de conocimiento rápidamente. Hay que buscar la mejor manera de mantener al ciudadano en el centro de los servicios", dijo. "Trabajamos en España con más de 12 organismos públicos, como el Ayuntamiento de Madrid, para identificar retos dentro de sus unidades y buscar soluciones tecnológicas para la administración pública", dijo.

La profesora Elisabete Carvalho comentó el caso de Estados Unidos. "Los EE.UU. conocen las debilidades de la democracia liberal. Saben que hoy hay un debilitamiento de la clase media, una población que no se siente bien en el día a día, que a final de mes tiene más dificultades para pagar las facturas. Hay constantes promesas de un mañana mejor que no llegan. Por eso ganan votos en las urnas los que prometen cambios en las instituciones que no les sirven, de acuerdo con las reglas del juego y utilizando instrumentos ya evidentes en la ley", dijo Carvalho. "Tenían esta agenda de transformación en Trump, pero no pudieron ejecutarla, porque no era constitucional, y eso le enfureció porque era su estrategia. (...) Los estadounidenses miran por sus propios intereses".

Reis aseguró que los ataques de EEUU a las universidades son autofágicos. "Las principales iTech están dominadas por potencias hegemónicas. Para mantener un imperio hay que tener tecnología y aliados. (...) No hay potencia sin aliados. El mayor error que ha cometido Estados Unidos es no darse cuenta, por muy dominante que sea desde el punto de vista tecnológico, de que no hay imperio en el mundo que pueda mantenerse en nuestra historia sin aliados", afirmó el diputado portugués.

Los expertos fueron los invitados al panel Administración Pública: Mordenizar para Reforzar. Moderado por Luciano Fuck, profesor del Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), el debate marcó la segunda y última jornada del II Foro Transformaciones: Un Mundo en Ebullición, este viernes (9) en Madrid.