Mapean la formación estelar en nubes interestelares cercanas

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Astrónomos japoneses han capturado mapas nuevos y detallados de tres nubes de gas interestelar cercanas que contienen regiones de formación estelar de alta masa en curso, para mejorar nuestra comprensión de este proceso.

Estrellas como el Sol nacen de nubes de gas interestelares. Estas nubes de gas interestelar son difíciles de observar en luz visible, pero emiten una gran longitud de onda de radio, informa el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ).

Bajo la denominación Star Formation Project, un equipo dirigido por Fumitaka Nakamura, profesor asistente del NAOJ, utilizó el radiotelescopio Nobeyama de 45 metros para crear mapas de radio detallados de nubes de gas interestelar, los lugares de nacimiento de las estrellas. El equipo, que incluye a varias universidades japonesas, utilizará los datos de observación para investigar el proceso de formación de estrellas.

El equipo apuntó a tres nubes interestelares: las regiones Orion A, Aquila Rift y M17. Para la región de Orión A, el grupo colaboró ​​con el interferómetro CARMA en los Estados Unidos, combinando sus datos para crear el mapa más detallado de la región. El mapa resultante tiene una resolución espacial de aproximadamente 3.200 unidades astronómicas. Esto significa que el mapa puede revelar detalles tan pequeños como 60 veces el tamaño del Sistema Solar.

Incluso el radiotelescopio más poderoso del mundo, el Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), no pudo obtener un mapa similar a gran escala de Orion A debido a las limitadas limitaciones de campo de visión y tiempo de observación de ALMA. Pero ALMA puede investigar nubes interestelares más distantes. Por lo tanto, este mapa de radio a gran escala y más detallado de la nube de gas Orión A obtenida por el Star Formation Project es complementario con otras investigaciones de observación.

Estos resultados se publican en Publications of the Astronomical Society of Japan