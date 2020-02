Marte permite explorar misterios de la ionosfera en la Tierra

Publicado 04/02/2020 10:34:47 CET

La parte cargada electricamente de la atmósfera de Marte presenta 'capas' y 'grietas', un fenómeno muy común en la Tierra que causa interrupciones impredecibles en las comunicaciones por radio.

El descubrimiento inesperado, realizado por la misión MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) de la NASA, muestra que Marte es un laboratorio único para explorar y comprender mejor este fenómeno altamente disruptivo, que no entendemos completamente porque se forma en altitudes que son muy difíciles de explorar en la Tierra.

"Las capas están muy cerca de nuestras cabezas en la Tierra, y pueden ser detectadas por cualquier persona con una radio, pero aún así son bastante misteriosas", dice en un comunicado Glyn Collinson, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, autor principal de un artículo sobre esta investigación publicado en Nature Astronomy. "¿Quién hubiera pensado que una de las mejores maneras de entenderlos es lanzar un satélite a 300 millones de millas a Marte?"

Si su emisora de radio favorita alguna vez se ha desvanecido ha sido reemplazada por otra, una causa probable son las capas de gas con carga eléctrica, llamada "plasma", en la región más alta de la atmósfera, llamada "ionosfera". Estas capas, que se forman repentinamente y duran varias horas, actúan como espejos gigantes en el cielo, haciendo que las señales de radio desde lejos reboten en el horizonte donde pueden interferir con las transmisiones locales, como dos personas que intentan hablar entre sí. Las capas también pueden causar interferencia con las comunicaciones de radio por avión y barco, y pueden cegar radares militares.

En la Tierra, las capas se forman a una altitud de aproximadamente 100 kilómetros donde el aire es demasiado delgado para que un avión pueda volar, pero demasiado grueso para que un satélite orbite. La única forma de alcanzarlos es con un cohete, pero estas misiones duran solo decenas de minutos antes de volver a caer en la Tierra. "Sabemos que existen desde hace más de 80 años, pero sabemos muy poco acerca de lo que sucede dentro de ellos, porque ningún satélite puede bajar lo suficiente como para alcanzar las capas", dice Collinson, "al menos, no hay satélite en la Tierra".

En Marte, las naves espaciales como MAVEN pueden orbitar a altitudes más bajas y pueden muestrear estas características directamente. MAVEN lleva varios instrumentos científicos que miden plasmas en la atmósfera y el espacio alrededor de Marte. Mediciones recientes de uno de estos instrumentos detectaron picos repentinos inesperados en la abundancia de plasma mientras volaba a través de la ionosfera marciana.

Joe Grebowsky, ex científico del proyecto MAVEN en la NASA Goddard, reconoció de inmediato el aumento de su experiencia previa con vuelos de cohetes a través de las capas en la Tierra. MAVEN no solo había descubierto que tales capas pueden ocurrir en otros planetas además de la Tierra, sino que los nuevos resultados revelan que Marte ofrece lo que la Tierra no puede ofrecer, un lugar donde podemos explorar de manera confiable estas capas con satélites.

"Las bajas altitudes observables por MAVEN llenarán un gran vacío en nuestra comprensión de esta región tanto en Marte como en la Tierra, con descubrimientos realmente significativos", dice Grebowsky, coautor del artículo.

Las observaciones de MAVEN ya están volcando muchas de nuestras ideas existentes sobre los fenómenos: MAVEN ha descubierto que las capas también tienen un espejo opuesto, una "grieta", donde el plasma es menos abundante. La existencia de tales "grietas" en la naturaleza era completamente desconocida antes de su descubrimiento en Marte por MAVEN, y anula los modelos científicos existentes que dicen que no pueden formarse. Además, a diferencia de la Tierra, donde las capas son de corta duración e impredecibles, las capas marcianas son sorprendentemente longevas y persistentes.