Más pruebas de que meteoritos gigantes formaron en parte la corteza lunar

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación publicada en la revista Nature Astronomy revela que un tipo de evento destructivo asociado con mayor frecuencia con películas de desastres y extinción de dinosaurios también puede haber contribuido a la formación de la superficie de la Luna.

Un grupo de científicos internacionales liderados por el Royal Ontario Museum descubrió que la formación de rocas antiguas en la Luna puede estar directamente relacionada con impactos de meteoritos a gran escala.

Los científicos realizaron una nueva investigación de una roca única recolectada por los astronautas de la NASA durante la misión de Apolo 17 a la Luna de 1972. Descubrieron que contiene evidencia mineralógica de que se formó a temperaturas increíblemente altas (más de 2300 ° C / 4300 ° F) que solo se pueden lograr mediante la fusión de la capa externa de un planeta en un evento de gran impacto.

En la roca, los investigadores descubrieron la presencia anterior de circonita cúbica, una fase mineral que a menudo se usa como un sustituto del diamante en la joyería. La fase solo se formaría en rocas calentadas a más de 2300 ° C, y aunque desde entonces ha vuelto a una fase más estable (el mineral conocido como baddeleyita), el cristal conserva evidencia distintiva de una estructura de alta temperatura. Una imagen interactiva del cristal complejo utilizado en el estudio se puede ver aquí usando el microscopio virtual.

Mientras observaban la estructura del cristal, los investigadores también midieron la edad del grano, lo que revela la baddeleyita formada hace más de 4.300 millones de años. Se concluyó que la fase de zirconia cúbica de alta temperatura debe haberse formado antes de este tiempo, lo que sugiere que los grandes impactos fueron críticamente importantes para formar nuevas rocas en la Luna temprana.

Hace cincuenta años, cuando las primeras muestras fueron traídas de la superficie de la Luna, los científicos lunares plantearon preguntas sobre cómo se formaron las rocas de la corteza lunar. Incluso hoy, una pregunta clave sigue sin respuesta: ¿cómo se mezclaron las capas externa e interna de la Luna después de que se formó la Luna? Esta nueva investigación sugiere que grandes impactos hace más de 4.000 millones de años podrían haber impulsado esta mezcla, produciendo la compleja gama de rocas que se ven hoy en la superficie de la Luna.

"Las rocas en la Tierra se reciclan constantemente, pero la Luna no exhibe tectónica de placas o vulcanismo, lo que permite preservar las rocas más antiguas", explica el doctor Lee White, investigador postdoctoral en el Royal Ontario Museum. "Al estudiar la Luna, podemos comprender mejor la historia más antigua de nuestro planeta. Si los impactos grandes y sobrecalentados crearan rocas en la Luna, el mismo proceso probablemente estaba ocurriendo aquí en la Tierra".

"Al observar por primera vez esta roca, me sorprendió lo diferentes que se ven los minerales en comparación con otras muestras del Apolo 17", dice la doctora Ana Cernok, también becaria postdoctoral y coautora del estudio. "Aunque es más pequeño que un milímetro, el grano de baddeleyita que llamó nuestra atención fue el más grande que he visto en las muestras de Apolo. Este pequeño grano aún tiene la evidencia de la formación de una cuenca de impacto que tenía cientos de kilómetros de diámetro. significativo, porque no vemos ninguna evidencia de estos viejos impactos en la Tierra ".

El doctor James Darling, lector de la Universidad de Portsmouth y coautor del estudio, dice que los hallazgos cambian por completo la comprensión de los científicos de las muestras recolectadas durante las misiones Apolo y, en efecto, la geología de la Luna. "Estos impactos de meteoritos inimaginablemente violentos ayudaron a construir la corteza lunar, no solo a destruirla", dice.