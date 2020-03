La mayor extinción de la Tierra comenzó mucho después en el océano

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayor extinción masiva en al Tierra, registrada al final del Período Pérmico hace 252 millones de años, parece haberse desarrollado de manera diferente y en diferentes momentos en la tierra y en el mar, según los lechos de fósiles examinados del Sudáfrica y Australia

Las nuevas eras para los vertebrados fosilizados que vivieron justo después de la desaparición de la fauna que dominó el último Pérmico muestran que los cambios en el ecosistema comenzaron cientos de miles de años antes en la tierra que en el mar, lo que eventualmente resultó en la desaparición de hasta el 70% de especies de vertebrados en tierra firme. La posterior extinción marina, en la que casi el 95% de las especies oceánicas desaparecieron, puede haber ocurrido en el lapso de tiempo de decenas de miles de años.

Aunque la mayoría de los científicos creen que una serie de erupciones volcánicas, que se producen en grandes pulsos durante un período de un millón de años en lo que hoy es Siberia, fueron la causa principal de la extinción final del Pérmico, el retraso entre la extinción de la tierra en el hemisferio sur y la extinción marina en el hemisferio norte sugiere diferentes causas inmediatas.

"La mayoría de la gente pensó que el colapso terrestre comenzó al mismo tiempo que el colapso marino, y que ocurrió al mismo tiempo en el hemisferio sur y en el hemisferio norte", dijo en un comunicado la paleobotánica Cindy Looy, de la Universidad de California, Berkeley, profesora asociada. de biología integrativa. "El hecho de que los grandes cambios no fueron sincrónicos en los hemisferios norte y sur tiene un gran efecto en las hipótesis de lo que causó la extinción. Una extinción en el océano, per se, no tiene que tener la misma causa o mecanismo que una extinción eso sucedió en tierra ".

Los miembros del laboratorio de Looy han realizado experimentos en plantas vivas para determinar si un colapso de la capa protectora de ozono de la Tierra puede haber irradiado y eliminado especies de plantas. Otros cambios globales (un clima más cálido, un aumento en el dióxido de carbono en la atmósfera y un aumento en la acidificación de los océanos) también ocurrieron alrededor del final del período Pérmico y el comienzo del Triásico y probablemente contribuyeron. Sus nuevos resultados se publican en Nature Communications.

En tierra, la extinción de vertebrados al final del Pérmico se documenta mejor en Gondwana, la mitad sur del supercontinente conocido como Pangea, que finalmente se separó en los continentes que hoy conocemos como Antártida, África, América del Sur y Australia. Allí, en la cuenca sudafricana de Karoo, las poblaciones de grandes herbívoros o herbívoros pasaron del conjunto de Daptocephalus al conjunto de Lystrosaurus. Estos grupos ahora están extintos.

En el océano, la extinción se documenta mejor en el hemisferio norte, en particular por los fósiles chinos. La extinción final del Pérmico quizás se asocie mejor con la desaparición de los trilobites.

Para mejorar las fechas anteriores para la extinción de la tierra, un equipo internacional de científicos, incluido Looy, llevó a cabo la datación con plomo de uranio de cristales de circón en un depósito de cenizas volcánicas bien conservado de la cuenca Karoo. Looy, quien también es curador de paleobotánica en el Museo de Paleontología del campus y curador de gimnospermas en la Universidad, confirmó que los sedimentos de varios metros sobre la capa fechada estaban desprovistos de polen de Glossopteris, evidencia de que estos helechos de semillas, que usaban para dominar las floras pérmicas de Gondwana tardías, se extinguieron por esa época.

Con 252,24 millones de años, los circones --cristales de silicato microscópicos que se forman en el magma ascendente dentro de los volcanes y se arrojan a la atmósfera durante las erupciones-- son 300.000 años más antiguos que las fechas obtenidas para el límite confirmado del Pérmico-Triásico (P-T) en China. Esto significa que la capa de sedimento que se supone que contiene el límite P-T en Sudáfrica tenía al menos 300,000 años de antigüedad.

Las fechas para un depósito de cenizas en Australia, justo por encima de las capas que documentan la extinción inicial de la planta, también llegaron casi 400.000 años más de lo que se pensaba.

"La cuenca de Karoo es el cartel de la renovación de vertebrados del Pérmico final, pero hasta hace poco, no estaba bien fechada", dijo Looy. "Nuestra nueva fecha de circón muestra que la base de la zona de Lystrosaurus es anterior a la extinción marina con varios cientos de miles de años, similar al patrón en Australia. Esto significa que tanto la rotación floral como faunística en Gondwana no está sincronizada con el marino del hemisferio norte crisis biótica

"Desde hace algunos años, hemos sabido que, en contraste con la extinción masiva marina, los pulsos de perturbación de la vida en la tierra continuaron en el período Triásico. Pero el inicio de la renovación terrestre ocurrió mucho antes de que se produjera la extinción marina, una sorpresa."