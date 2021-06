Medio siglo de la tragedia de la Soyuz 11

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este 29 de junio se cumplen 50 años de la muerte en 1971 de tres cosmonautas soviéticos --Vladislav Vólkov, Gueorgui Dobrovolski y Viktor Patsayev-- al regresar a la Tierra en la misión Soyuz 11.

La Soyuz 11 fue la primera misión espacial tripulada en habitar una estación espacial (la Salyut 1). La nave se lanzó el 6 de junio de 1971 y regresó el día 29 rompiendo además un nuevo récord de permanencia en el espacio.

Sin embargo la tripulación murió debido a un escape de aire en la cápsula, lo cual produjo la muerte de los cosmonautas por asfixia ya que carecían de trajes espaciales.

En algunas fuentes citadas por Wikipedia, como el libro de James Oberg Red 'Star In Orbit', se afirma que el accidente se produjo debido a que la escotilla de la Soyuz 11 no cerró bien durante el desacoplamiento con la Salyut 1.

Sin embargo el propio James Oberg cambió su versión de los hechos y en 1997 mantenía la misma tesis que el resto de los investigadores: el accidente se atribuye a la apertura de una válvula de menos de 1 milímetro de diámetro. Dicha válvula existía para permitir el equilibrado de presión con el exterior y no debía abrirse hasta que no se encontrara a unos 4 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre.

Sin embargo, la apertura de la válvula se produjo durante la maniobra de separación entre el módulo de servicio y el módulo de descenso de la Soyuz. La tripulación se percató de la fuga con inmediatez gracias al sonido que generaba, lo que quedó registrado en sus electrocardiogramas. El procedimiento de emergencia no dió margen de tiempo para que los cosmonautas resistieran al incidente. En menos de dos minutos sufrieron parada cardíaca.

Sin embargo, la Soyuz prosiguió su maniobra de regreso a Tierra con normalidad. En tierra el control de misión no supo nada de esto ya que no tenía comunicación con la nave en aquel momento. Los equipos de rescate recibieron la desagradable sorpresa una vez la cápsula estaba en tierra y la tripulación no dabaseñales de vida. Se intentó la reanimación de los tripulantes, pero fue imposible, pues llevaban media hora muertos.

El accidente produjo un retraso de dos años en el programa espacial tripulado soviético, obligó a rediseñar la nave Soyuz y abandonar prematuramente la Salyut 1.