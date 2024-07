MÉXICO.- Warner Bros. compró Player First Games, creadores de MultiVersus

Latam.-Portaltic.-Warner Bros. adquiere Player First Games, estudio responsable de MultiVersus

MÉXICO, 23 jul. (EUROPA PRESS)

Warner Bros. Games adquirió el estudio de desarrollo de videojuegos Player First Games, conocido por ser el creador de MultiVersus, un título de lucha sobre plataformas en el que participan personajes de reconocidas franquicias del conglomerado de entretenimiento. MultiVersus, que se lanzó a finales de mayo, está disponible en PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S y PC Windows, fruto de varios años de colaboración entre Warner Bros. Games y Player First Games.

Este videojuego gratuito se caracteriza por su elenco de personajes provenientes de diversas franquicias de Warner Bros. Discovery, incluyendo DC Cómics, Hora de Aventuras, Looney Tunes, Matrix y Juego de Tronos. Player First Games, tras su adquisición, continuará operando bajo la dirección de sus cofundadores, Tony Huynh y Chris White, quienes ahora estarán bajo la supervisión de Carlos Barbosa, vicepresidente y máximo responsable del estudio de Warner Bros. Games San Diego. Este estudio, creado en 2019, se enfoca en el desarrollo de juegos gratuitos y multiplataforma de alta calidad, basándose en las franquicias del grupo, y en la actualidad brinda apoyo en la producción y gestión de MultiVersus, según se informó en un comunicado de prensa.