Misterioso hallazgo arqueológico de dientes de tiburón en Israel

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un surtido de dientes de tiburón fosilizados ha sido excavado en un área donde no debería haberlos, en un sitio arqueológico de 2.900 años en la Ciudad de David en Jerusalén.

El hallazgo se produce a 80 kilómetros del sitio de fósiles similares más cercano. No hay pruebas concluyentes sobre su origen, pero puede ser que los dientes de 80 millones de años fueran parte de una colección, que data de poco después de la muerte del rey Salomón. El mismo equipo ha desenterrado hallazgos similares inexplicables en otras partes de la antigua Judea. El estudio se publica en Frontiers in Ecology and Evolution.

Al presentar el trabajo en la Conferencia Goldschmidt, el investigador principal, el doctor Thomas Tuetken, del Instituto de Geociencias de la Universidad de Mainz, dijo: "Estos fósiles no están en su entorno original. Probablemente fueron valiosos para alguien; simplemente no sabemos por qué, o por qué se han encontrado elementos similares en más de un lugar en Israel".

Los dientes se encontraron enterrados en el material utilizado para rellenar un sótano antes de convertirlos en una gran casa de la Edad del Hierro. La casa en sí estaba situada en la Ciudad de David, una de las partes más antiguas de Jerusalén, que se encuentra hoy en día en el pueblo mayoritariamente palestino de Silwan. Se encontraron junto con espinas de pescado desechadas como desperdicio de alimentos hace 2.900 años y otros materiales de relleno como la cerámica.

Curiosamente, se encontraron junto con cientos de bullae, elementos utilizados para sellar cartas y paquetes confidenciales, lo que implica una posible conexión con la clase administrativa o gobernante en algún momento. Normalmente el material arqueológico se fecha según las circunstancias en las que se encuentra, por lo que en un principio se asumió que los dientes eran contemporáneos al resto del hallazgo.

"Al principio habíamos asumido que los dientes de tiburón eran restos de la comida arrojada hace casi 3000 años, pero cuando enviamos un artículo para su publicación, uno de los revisores señaló que el de los dientes solo podía provenir de un Cretácico Tardío. tiburón que se había extinguido durante al menos 66 millones de años. Eso nos envió de regreso a las muestras, donde la medición de la materia orgánica, la composición elemental y la cristalinidad de los dientes confirmaron que, de hecho, todos los dientes de tiburón eran fósiles. Su composición de isótopos de estroncio indica una edad de unos 80 millones de años. Esto confirmó que los 29 dientes de tiburón encontrados en la Ciudad de David eran fósiles del Cretácico Tardío, contemporáneos de los dinosaurios. Más que eso, no fueron simplemente erosionados del lecho rocoso debajo del sitio, sino que probablemente fueron transportados desde de lejos, posiblemente del Negev, al menos a 80 km de distancia, donde se encuentran fósiles similares", explicó Tuetken.

La hipótesis de trabajo es que los dientes fueron reunidos por recolectores, pero no se tiene nada que lo confirme. No hay marcas de desgaste que puedan mostrar que se usaron como herramientas, ni perforaciones que indiquen que pueden haber joyería. Es posible que haya una tendencia de la Edad del Hierro para recolectar tales artículos. Este fue un período de riqueza en la Corte de Judea.

Los dientes de tiburón que se han identificado provienen de varias especies, incluido el extinto grupo Squalicorax del Cretácico Superior. Squalicorax, que creció entre 2 y 5 metros de largo, vivió solo durante el período Cretácico Superior (que fue el mismo período que los dinosaurios tardíos), por lo que actúa como un punto de referencia en la datación de estos fósiles.