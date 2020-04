Moderado máximo de hielo en el Ártico durante el pasado invierno

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El máximo de cobertura de hielo en el Ártico durante el pasado invierno se registró el 5 de marzo, con 15.05 millones de kilómetros cuadrados. Fue el undécimo máximo más bajo en el registro satelital de 42 años.



Este mapa del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC) codificado por colores muestra la concentración de hielo marino en el Ártico el 5 de marzo de 2020. El azul más oscuro indica aguas abiertas o una concentración de hielo inferior al 15 por ciento. Los tonos de azul claro a blanco indican una capa de hielo del 15 al 100 por ciento. La línea dorada muestra la extensión media del hielo para esta fecha durante 1981-2010, un área de 15.64 millones de kilómetros cuadrados, 590.000 kilómetros más que el máximo de 2020. La mediana cae "en el medio" porque la mitad de los años en el período de referencia 1981-2010 tuvo una extensión mayor y la otra mitad menor.

A diferencia de los últimos años, la extensión del hielo marino en invierno de 2020 estuvo más cerca del promedio a largo plazo en el mar de Barents (norte de Noruega y el oeste de Rusia) y el mar de Bering (sur del estrecho de Bering entre Rusia y Alaska). Aunque el hielo marino del Ártico no ha disminuido en invierno tan rápido como en verano, el hielo marino de invierno ahora está muy por debajo del promedio de 1981-2010. En comparación con la década de 1980, muy poco hielo marino sobrevive varios años en el Ártico ahora, informa el NSIDC.



La extensión del hielo marino en el máximo de invierno no predice la extensión mínima del verano con ninguna fiabilidad. Las condiciones climáticas del verano en el Océano Ártico ejercen una tremenda influencia en la extensión mínima, y ​​esas condiciones no pueden predecirse a partir de la extensión del hielo marino al final del invierno.