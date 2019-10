Publicado 04/10/2019 11:40:24 CET

La NASA no ceja en recuperar su frustrado taladro marciano

Los ingenieros al cargo del módulo de aterrizaje InSight de la NASA, cuyo objetivo es explorar el interior profundo de Marte, siguen confiando en el brazo robótico para rescatar el taladro de la misión.

Conocida como "el topo", esta sonda no ha podido cavar más de 35 centímetros desde que comenzó a enterrarse en el suelo el 28 de febrero de 2019. La maniobra con el brazo robótico se está preparando para una táctica, que se probará durante varias semanas, llamada "fijación".

"Vamos a intentar presionar el costado de la pala contra el topo, presionándola contra la pared de su agujero", dijo en un comunicado la investigadora principal adjunta de InSight, Sue Smrekar, del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL). "Esto podría aumentar la fricción lo suficiente como para que siga avanzando cuando se reanude el martilleo".

Diseñado para excavar hasta 5 metros bajo tierra para registrar la cantidad de calor que escapa del interior del planeta, el topo necesita fricción del suelo circundante para cavar: sin ella, el retroceso de la acción de auto martilleo hace que simplemente rebota en el lugar, que es lo que el equipo de la misión sospecha que está sucediendo ahora.

En junio, el equipo diseñó un plan para recuperar la perforación de la sonda de calor. El topo no fue diseñado para ser recogido y reubicado una vez que comienza a cavar. En cambio, el brazo robótico eliminó una estructura de soporte destinada a mantener estable el taladro mientras cava en la superficie marciana.

Al quitar la estructura, el equipo de InSight pudo ver mejor el agujero que se formó alrededor del lunar mientras martillaba. Es posible que el topo haya golpeado una roca, pero las pruebas sugirieron que el problema era que el suelo que se acumula en lugar de caer alrededor mientras martilla. Efectivamente, la cámara del brazo descubrió que debajo de la superficie parece haber entre 5 y 10 centímetros de óxido dúrico, una especie de suelo cementado más grueso que cualquier cosa encontrada en otras misiones de Marte y diferente del suelo para el que fue diseñado el topo. .

Usando una pala en el brazo robótico, el equipo presionó la tierra siete veces durante el verano en un esfuerzo por derrumbar el agujero. No debería tomar mucha fuerza colapsar el agujero pero, por su posición, el brazo no puede empujar con toda su fuerza y no hubo resultado positivo.

Además de la nueva idea de empujar el taladro con la pala del brazo robótico, el equipo también está probando una técnica para usar la pala de la forma en que estaba destinada originalmente a trabajar: raspar el suelo en el agujero en lugar de tratar de comprimirlo.