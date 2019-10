La NASA planea colocar una nave orbital en Plutón

Publicado 31/10/2019 11:12:48 CET

La NASA ha financiado el Southwest Research Institute (SwRI) para estudiar atribuciones, factibilidad y coste de una posible futura misión orbital de Plutón.

Este estudio desarrollará los requisitos de diseño de la nave espacial y la carga útil y realizará evaluaciones preliminares de costes y riesgos para las nuevas tecnologías.

El estudio es uno de los 10 estudios de misión diferentes que la NASA está patrocinando para prepararse para la próxima Encuesta del Decenio de Ciencia Planetaria. Los resultados de estos estudios se entregarán al National Academy Planetary Decadal Study que comenzará en 2020.

La misión New Horizons liderada por SwRI, que sobrevoló a Plutón y su sistema de lunas y luego al KBO (Kuiper Belt Object) 2014 MU69, el objeto más lejano y primordial visitado hasta la fecha, ha devuelto datos suficientemente relevantes como para considerar una nueva misión.

Carly Howett, de SwRI, quien lidera el esfuerzo declaró en un comunicado : "Nuestro concepto de misión es enviar una sola nave espacial para orbitar a Plutón durante dos años terrestres antes de partir para visitar al menos un KBO y otro planeta enano KBO".

A pesar de todo lo que New Horizons reveló sobre el sistema de Plutón y los KBO, solo pudo comenzar a explorar el Plutón complejo y sus cinco lunas. Además, la nave espacial New Horizons transportaba solo una carga útil limitada y muchos aspectos de los KBO y los planetas enanos requieren diferentes tipos de instrumentación y el tipo de cobertura global y temporal que solo un orbitador puede proporcionar. Se diseñará una misión orbital de Plutón para responder algunas de las preguntas que han descubierto los descubrimientos de New Horizons.

"En un estudio financiado por SwRI que precedió a este nuevo estudio financiado por la NASA, desarrollamos un recorrido orbital del sistema de Plutón, mostrando que la misión era posible con vehículos de lanzamiento de capacidad planificada y sistemas de propulsión eléctrica existentes", dijo Alan Stern, investigador principal de SwRI para la misión New Horizons, así como del estudio financiado por SwRI.

"También demostramos que es posible usar asistencias de gravedad de la luna más grande de Plutón, Caronte, para escapar de la órbita de Plutón y regresar al Cinturón de Kuiper para explorar más KBO como MU69 y, al menos una vez más, el planeta enano para compararlo con Plutón", agregó.