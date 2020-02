La NASA sopesará misiones a Venus y a las lunas Io y Tritón

Publicado 14/02/2020 13:37:58 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La NASA ha seleccionado cuatro posibles misiones para estudiar los secretos del Sistema Solar. Dos tienen por objetivo Venus, otro la luna Io de Júpiter y el cuarto la luna Tritón de Neptuno.

Una de las propuestas seleccionadas es DAVINCI + (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus), que pretende analizar la atmósfera de Venus para comprender cómo se formó, evolucionó y determinará si Venus alguna vez tuvo un océano. DAVINCI + se sumergiría en la atmósfera inhóspita de Venus para medir con precisión su composición hasta la superficie.

Con el mismo planeta objetivo figura VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy), que mapearía la superficie de Venus para determinar la historia geológica del planeta y entender por qué Venus se desarrolló de manera tan diferente a la Tierra.

En órbita con un radar de apertura sintética, VERITAS registraría las elevaciones de la superficie en casi todo el planeta para crear reconstrucciones tridimensionales de la topografía y confirmar si los procesos, como la tectónica de placas y el vulcanismo, siguen activos en Venus.

Una tercera propuesta es IVO (Io Volcano Observer), que exploraría la luna de Júpiter, Io, para aprender cómo las fuerzas de marea dan forma a los cuerpos planetarios. Io se calienta por el constante aplastamiento de la gravedad de Júpiter y es el cuerpo más volcánicamente activo del sistema solar.

Poco se sabe sobre las características específicas de Io, como si existe un océano de magma en su interior. Usando sobrevuelos cercanos, IVO evaluaría cómo se genera y hace erupción el magma en Io.

Como cuarta selección figura TRIDENT, una misión que exploraría Tritón, una luna helada única y muy activa de Neptuno, para comprender los caminos hacia mundos habitables a tremendas distancias del Sol.

La misión Voyager 2 de la NASA demostró que Tritón tiene un revestimiento activo, que genera la segunda superficie más joven del sistema solar, con el potencial de erupción de plumas y una atmósfera. Junto con una ionosfera que puede crear nieve orgánica y el potencial para un océano interior, Triton es un emocionante objetivo de exploración para comprender cómo los mundos habitables pueden desarrollarse en nuestro sistema solar y en otros.