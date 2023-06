Naughty Dog reconoce que necesita "más tiempo" para el desarrollo del multijugador The Last Of Us

The Last Of Us

The Last Of Us - PLAYSTATION

MADRID, 29 May. (Portaltic/EP) -

La desarrolladora de la franquicia The Last of Us, Naughty Dog, ha confirmado que continúa trabajando en el multijugador de este título y ha reconocido que necesita "más tiempo" para desarrollar esta modalidad de juego.

The Last of Us es un juego inicialmente exclusivo para PlayStation que llegó a PC a finales de marzo y cuya historia se centra en Estados Unidos, en un ambiente pospandémico. Sus protagonistas con Ellie y Joel, que deben sobrevivir al brote de un hongo que causó la mutación de los seres humanos a criaturas caníbales.

En los últimos meses la compañía ha hecho referencia a un modo multijugador para The Last of Us, que no estuvo presente en The Last of Us: Parte II, y fue el corpresidente del estudio y cocreador de la saga, Neil Druckmann, quien dijo en enero que se "comenzaría a ofrecer algunos detalles" sobre este título, que calificó "de ambicioso".

Los seguidores del título esperaban conocer novedades acerca de este trabajo en el PlayStation Showroom, que tuvo lugar el pasado 24 de mayo, pero nada se dijo sobre el estado en el que se encuentra el multijugador de la conocida franquicia.

Sin embargo, Naughty Dog ha compartido que aunque están "increíblemente orgullosos del trabajo" que han hecho en este tiempo, se han dado cuenta "de que lo mejor para el juego es darle más tiempo".

"Nuestro equipo continuará trabajando en el proyecto, así como en nuestros otros juegos en desarrollo, incluyendo una nueva experiencia para un solo jugador", ha añadido en una publicación compartida a través de Twitter.

Conviene mencionar que la desarrolladora ha dado a conocer la estimación en la que se encuentra actualmente su multijugador poco después de que Bloomberg adelantara que los creadores de esta modalidad de juego estaban reevaluando "su calidad y viabilidad a largo plazo" y que, a pesar de que el desarrollo no se ha cancelado, "muchos de sus desarrolladores se han trasladado a otros proyectos".