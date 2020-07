El navegador DuckDuckGo vuelve a estar disponible en India tras su bloqueo en el país

MADRID, 6 Jul. (Portaltic/EP) -

El navegador DuckDuckGo ha vuelto a estar disponible en India, después de que muchos usuarios del país afirmaran que no podían acceder a él desde el pasado 1 de julio.

La compañía ha confirmado a través de su cuenta oficial en Twitter que sus servicios han sido restaurados en India, aunque se desconoce el motivo por el que fueron bloqueados.

Sin embargo, todavía hay algunos ISP que no han restaurado por completo el acceso, ya que ACT Fibernet y Vodafone siguen bloqueándolo, según ha informado Android Police.

We're seeing our services being broadly restored in India. Thank you for all of your reports, bringing attention to this issue.If you're still having trouble accessing DuckDuckGo Search, please report it to @internetfreedom using this form: https://t.co/jVYFgXTiV7