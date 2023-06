El navegador web DuckDuckGo ya está disponible en beta pública para Windows

MADRID, 22 Jun. (Portaltic/EP) -

DuckDuckGo ha lanzado este jueves su navegador web para Windows con sus habituales funciones de protección y privacidad, que ya ha puesto a disposición de los usuarios en a través de una beta pública.

La compañía lanzó su aplicación web para Mac con una beta pública en octubre de 2022. Ahora, también ha expandido este servicio para los dispositivos con el sistema operativo que desarrolla Microsoft.

Lo ha hecho mediante una beta pública que ya se puede descargar y con la que espera recibir comentarios por parte de los probadores para implemebntar una versión final que se adecúe a sus necesidades, manteniendo sus características habituales centradas en la privacidad.

Windows users, this one’s for you! 🙌



Starting today, our desktop browser for Windows is officially in public beta – no invite codes, no waiting list, just a fast, lightweight browser that makes the Internet less creepy and less cluttered. https://t.co/3YgjJJZCKd