No. Perseverance no ha fotografiado un arcoíris en Marte

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Esta imagen remitida por el rover Perseverance de la NASA desde Marte ha desatado especulaciones sobre un arcoíris en el cielo del Planeta Rojo, pero el origen proviene de la propia cámara.

"Muchos se han preguntado: ¿Es eso un arco iris en Marte? No. Los arcoíris no son posibles aquí. Los arcoíris se crean por la luz reflejada en las gotas de agua redondas, pero aquí no hay suficiente agua para condensarse y hace demasiado frío para que haya agua líquida en la atmósfera", explica la misión del rover Perseverance en su cuenta de Twitter.

En realidad, se trata de un destello de lente. ¿Cómo se ha producido?. El rover lleva parasoles en su cámara fotográfica Hazcams frontal, que se consideraron críticos para la misión, ya que se usan para conducir de forma segura hacia adelante, el sentido de movimiento habitual para el rover.

Sin embargo, los parasoles no se consideraron esenciales en la Hazcams trasera (aunque el vehículo pueda moverse marcha atrás), por lo que se pueden ver artefactos de luz, como el que aparece en forma de acoíris, dispersos en sus imágenes.