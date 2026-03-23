Las novedades de Minecraft Live 2026: Minecraft Dungeons II, actualizaciones y un parque temático en Londres

Minecraft Live 2026. - MINECRAFT.

MADRID, 23 Mar. (Portaltic/EP) -

Este sábado se ha celebrado el primer Minecraft Live de 2026, un evento en el que han presentado las últimas novedades del popular videojuego y su universo, incluyendo el nuevo juego Minecraft Dungeons II, actualizaciones o el anuncio de un parque temático propio en Londres.

La aventura independiente Minecraft Dungeons II llegará en otoño de este año con nuevas localizaciones, enemigos y "combates de alto riesgo" dentro del mundo de Minecraft. Estará incluido en Xbox Game Pass y llegará a Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y más adelante a PC.

Entre las próximas actualizaciones se encuentran 'Tiny Takeover' y 'Chaos Cubed'. La primera llegará el 24 de marzo e incorporará el nuevo diseño de los 'baby mobs', las crías de animales del juego, que dejarán de ser un modelo escalado del adulto. Por otra parte, 'Chaos Cubed', que llegará más adelante en 2026, introducirá las cuevas de azufre y el cubo de azufre, capaz de absorber bloques.

MINECRAFT SALTA AL MUNDO REAL

Más allá de la nueva entrega y las actualizaciones para el videojuego original, los planes de Minecraft pasan por expandirse al mundo real. En esta línea, Mojang Studios y Merlin Entertainments han anunciado Minecraft World, un parque temático que se inaugurará en Londres en 2027.

Por otra parte, también se ha revelado 'Minecraft Experience: Moonlight Trail', una nueva experiencia nocturna al aire libre que tendrá lugar en Buenos Aires (Argentina). En ella, los participantes explorarán biomas del videojuego, fabricarán su propio equipo, obtendrán recursos y materiales y se enfrentarán a 'mobs' en un bosque real.

Por último, Minecraft continúa con la expansión de la experiencia 'Villager Rescue', que ofrece a los jugadores la oportunidad de ser los protagonistas del videojuego en un entorno inmersivo. Más allá de Estados Unidos, la experiencia llegará también a México, Dinamarca y Singapur.