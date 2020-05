Las nubes noctilucentes se adelantan este año en el hemisferio norte

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La nave espacial AIM (Aeronomy of Ice in the Mesosphere de la NASA), lanzada en 2007, identificó las primeras nubes noctilucentes de la temporada sobre el Ártico el 17 de mayo. En la semana que siguió, estas briznas fantasmales se volvieron borrosas. Este es el segundo comienzo más temprano de la temporada del norte hasta ahora observado, y se espera que la temporada se extienda hasta mediados de agosto.

Las nubes estacionales flotan muy por encima del suelo, a unos 75 kilómetros de altura en una capa de la atmósfera llamada mesosfera. La mayoría de los meteoros se queman cuando alcanzan la mesosfera; Hay suficientes gases allí para lanzar meteoritos que caen en picado en nada más que polvo y humo. Las nubes noctilucentes se forman cuando las moléculas de agua se congregan alrededor del polvo fino y se congelan, formando cristales de hielo. Las nubes heladas, que reflejan la luz del sol, brillan en azul y blanco y aparecen cuando se aproxima el verano, alrededor de mediados de mayo en el hemisferio norte y mediados de noviembre en el sur, cuando la mesosfera es más húmeda, con el calor estacional elevando la humedad hasta el cielo.

"Cada año, dos veces al año, el comienzo de la temporada es un gran evento para nosotros", dijo en un comunicado Jim Russell, investigador principal de AIM en la Universidad de Hampton en Virginia. "La razón por la que estamos entusiasmados es porque estamos tratando de descubrir cuáles son las causas del comienzo de la temporada y qué significa realmente con respecto a la imagen más amplia en la atmósfera".

También conocidas como nubes mesosféricas polares (porque tienden a acurrucarse alrededor de los polos de la Tierra), estas nubes ayudan a los científicos a comprender mejor la mesosfera y cómo está conectada con el resto de la atmósfera, el clima y el clima.

Los científicos están ansiosos por ver lo que trae esta temporada del Ártico. En su mayor parte, las nubes brillantes generalmente se aferran a las regiones polares. Pero a veces, se desvían hacia el sur. El año pasado, fueron vistos tan al sur como el sur de California y Oklahoma, latitudes más bajas que nunca antes, dijo Russell. La nueva temporada es otra oportunidad para comprender mejor las nubes fugaces y su posible migración hacia el sur. Alguna evidencia indica que esto podría ser el resultado de cambios en las condiciones atmosféricas.