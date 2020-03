Nuevas ondas gravitacionales en el repaso de datos antiguos

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro candidatos prometedores de ondas gravitacionales por fusión de agujeros negros binarios débiles han sido recuperados de los análisis iniciales de los detectores de LIGO/Virgo.

Investigadores liderados desde el Instituto Max Planck de Física Gravitacional, junto con colegas internacionales, han publicado su segundo catálogo abierto de ondas gravitacionales (2-OGC).

Utilizaron métodos de búsqueda mejorados para profundizar en los datos disponibles públicamente de la primera y segunda rondas de observación de LIGO y Virgo.

Además de los cuatro candidatos inicialmente no advertidos, el equipo de investigación también ha ofrecido un análisis detallado de más de una docena de posibles fusiones binarias de agujeros negros, además de confirmar las diez fusiones binarias conocidas de agujeros negros y una fusión binaria de estrellas de neutrones

"Incorporamos métodos de vanguardia", dice Alexander Nitz, quien dirigió el equipo de investigación internacional. "Nuestras mejoras permiten descubrir fusiones de agujeros negros binarios más débiles: ¡las cuatro señales adicionales muestran que esto funciona!"

Eos resultados fueron publicados en The Astrophysical Journal.

El equipo de investigación internacional analizó los datos de ondas gravitacionales disponibles al público tomados por los detectores Advanced LIGO y Advanced Virgo en sus primeras rondas de observación (O1: septiembre de 2015 - enero de 2016) y segunda (O2: noviembre de 2016 - agosto de 2017). Estos han sido analizados previamente por la colaboración de LIGO Scientific y Virgo.

Se han encontrado diez fusiones binarias de agujeros negros y una fusión binaria de estrellas de neutrones. Otro análisis independiente había encontrado previamente múltiples fusiones de agujeros negros adicionales.

El trabajo dirigido por Nitz confirma 14 de estos eventos y encuentra una posible fusión binaria de agujeros negros más perdida por análisis anteriores. Si es real, GW151205 vino de una fusión bastante distante de dos agujeros negros masivos de aproximadamente 70 y 40 veces la masa de nuestro Sol, respectivamente.

El truco no solo era una forma mejorada de clasificar las posibles señales de ondas gravitacionales, sino también apuntar a las propiedades que se espera que tengan los agujeros negros binarios. "Tenemos una idea de cuál es la masa típica de un agujero negro binario a partir de las señales que ya se detectaron", explica Collin Capano, investigador principal del AEI Hannover y coautor de la publicación.

"Nuestra sensibilidad a los agujeros negros binarios mejora entre un 50% y un 60% al usar esta información para ajustar nuestra búsqueda para buscar las señales más probables".

El equipo no encontró nuevos candidatos para fusiones binarias de estrellas de neutrones en los datos LIGO / Virgo de O1 y O2. Debido a que solo se han identificado dos fusiones binarias de estrellas de neutrones por sus ondas gravitacionales y la población subyacente no se conoce bien, aún no es posible una búsqueda dirigida.