Este nuevo lustro se predice aún más cálido en el mundo que el pasado

Publicado 03/02/2020 10:30:32 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las últimas predicciones sugieren que es probable que la temperatura promedio global de la Tierra alcance un calor récord durante el período de cinco años 2020-2024.

El año más cálido registrado actualmente es 2016, pero el pronóstico más reciente basado en los modelos de computadora del Met Office británico sugiere un nuevo registro anual dentro de los próximos cinco años.

Se predice que los años individuales desde 2020 hasta 2024 estarán entre 1.06 ° C y 1.62 ° C por encima de las condiciones preindustriales, y es "probable" que el récord actual, de 1.16 ° C, establecido en 2016, sea batido.

Considerando el próximo período de cinco años en su conjunto, se espera que las temperaturas promedio estén entre 1.15 ° C y 1.46 ° C por encima de los niveles preindustriales. Esto se compara con los últimos cinco años (2015-2019) que mostraron un calentamiento promedio de 1.09 ° C, y fue el período de cinco años más cálido registrado.

Estas temperaturas son consistentes con los altos niveles continuos de gases de efecto invernadero atmosféricos.

El doctor Doug Smith, experto en predicción en periodos de décadas, dijo: "El último pronóstico de cinco años sugiere un calentamiento continuo, consistente con altos niveles sostenidos de gases de efecto invernadero. Existen incertidumbres dentro del pronóstico, pero se espera que la mayoría de las regiones sean más cálidas y los patrones de pronóstico sugieren un mayor calentamiento sobre la tierra, especialmente en las partes del norte de Europa, Asia y América del Norte, extendiendo la tendencia actual ".

También se pronostica que las condiciones actuales relativamente frescas en el Atlántico norte se calentarán, lo que podría exacerbar el calentamiento sobre Europa.

Aunque el pronóstico sugiere un probable aumento de la temperatura promedio mundial en los próximos cinco años, los autores estiman que la probabilidad de que un año supere los 1,5 ° C, en relación con el período preindustrial, sea inferior al 10%.