Nuevo método para estudiar las galaxias espirales barradas

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El análisis del movimiento de gas en 20 galaxias espirales cercanas ha revelado una clara diferencia entre aquellas con barras y las que carecen de estos elementos en su estructura.

Esto sugiere que los datos ya disponibles sobre el movimiento del gas pueden usarse para estudiar barras en galaxias espirales, incluso en ausencia de datos de imágenes de alta resolución.

En las galaxias espirales, un gran disco de estrellas y gas gira alrededor de una protuberancia central. Las galaxias espirales toman su nombre de remolinos brillantes (brazos espirales) en el disco donde las estrellas están más densamente concentradas. Se han observado muchos tipos diferentes de espirales, incluidos algunos con secciones rectas conocidas como barras.

Pero un disco galáctico no es un objeto sólido. Las diferentes partes del disco giran a diferentes velocidades, de forma similar a las nubes en un tifón o espuma de jabón que gira alrededor de un desagüe. De hecho, el movimiento en un disco galáctico no se limita a la rotación circular pura, también se pueden observar partes que se mueven radialmente hacia o desde el centro.

Para comprender mejor el movimiento dentro del disco, un equipo dirigido por Dragan Salak (en ese momento profesor asistente en la Universidad Kwansei Gakuin y ahora investigador postdoctoral en la Universidad de Tsukuba) analizó el movimiento del gas en los discos para obtener una muestra de 20 espirales cercanas galaxias, incluidas 7 espirales barradas, informa el NAOJ (National Astronomical Observatory of Japan) en un comunicado .

Encontraron una clara diferencia entre la cinemática de las galaxias barradas y no barradas. Las galaxias espirales no barradas muestran muy poco movimiento radial en todos los lugares. En contraste, las espirales barradas tienen en promedio un movimiento radial de 1.5-2 veces más que las espirales no barradas hacia el final de la barra, pero más allá del final de la barra, el movimiento es casi circular.

Este resultado coincide con modelos teóricos donde la estructura de la barra ayuda a canalizar el gas hacia el centro de la galaxia.

El equipo descubrió que el radio donde se detiene el movimiento hacia el centro está estrechamente relacionado con la longitud de la barra, que oscila entre 0,8 y 1,6 veces la longitud. Esto sugiere que el uso del movimiento de gas como proxy de la barra podría permitir a los investigadores utilizar datos de velocidad de campo amplio de resolución moderada que están más fácilmente disponibles que los datos de imagen de alta resolución.

Luego, al correlacionar las propiedades de la barra con las propiedades de la galaxia anfitriona, el equipo descubrió que las barras en las galaxias más masivas tienden a ser más grandes y rotan más lentamente. Esto concuerda con las simulaciones en las que las galaxias más masivas proporcionan más material para que crezcan las barras, pero la masa de la galaxia ejerce un par que ralentiza la rotación de la barra.