OPPO revela el diseño del Find X9 Ultra y anuncia la llegada del 'smartwatch' X3 y los auriculares Enco Clip2

El OPPO Find X9 Ultra, junto al 'smartwatch' X3 y los auriculares Enco Clip2. - OPPO.

MADRID, 13 Abr. (Portaltic/EP) -

OPPO ha revelado el diseño de su última novedad, el 'smartphone' Find X9 Ultra, y ha anunciado también la ampliación de su ecosistema inteligente con el lanzamiento del nuevo OPPO Watch X3, los auriculares OPPO Enco Clip2, así como el kit profesional Hasselblad Earth Explorer Kit.

La compañía continúa mostrando adelantos de su dispositivo insignia para fotografía, caracterizado por integrar un sistema de teleobjetivo con zoom óptico de 10x y 50 MP, que se presentará el próximo 21 de abril.

El diseño 'Master Lens' del OPPO Find X9 Ultra está inspirado en las cámaras profesionales de la firma sueca Hasselblad. Cuenta con un módulo de cámara que incorpora detalles hexagonales, emulando las palas de apertura de los objetivos profesionales, y un patrón que evoca el anillo de enfoque manual.

Por otra parte, el 'smartphone' incorpora un botón de acceso rápido ('Quick Button') en su lateral para acceder a las funciones de cámara con facilidad.

La última novedad de OPPO estará disponible en dos diseños: 'Tundra Umber' y 'Canyon Orange'. Por un lado, el 'Tundra Umber' tiene un acabado en cuero vegano de color grisáceo oscuro con los logos de OPPO Y Hasselblad en horizontal. Además, el 'Quick Button' y algunos detalles del módulo son de color naranja.

El 'Canyon Orange' presenta unos tonos naranjas más llamativos, con materiales de fibra de grado aeronáutico para combinar estilo y resistencia, según ha destacado la compañía. En este modelo, el logo de OPPO aparece en el inferior de la parte trasera en vertical, mientras que el icono de Hasselblad está integrado en el módulo de cámara.

ACCESORIOS Y 'WEARABLES'

Más allá del adelanto del diseño, OPPO ha presentado el kit Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit, que permite transformar el teléfono en un dispositivo fotográfico profesional para trabajar. Incluye la funda OPPO Hasselblad Explorer Case, fabricada con cuero vegano y con tonos verdes oscuros. Cuenta con un botón de obturador de dos etapas en color y un dial físico para un control del zoom suave y preciso.

El pack incluye, además, el teleconvertidor OPPO Hasselblad 300mm Explorer Teleconverter, que potencia la cámara teleobjetivo del teléfono, ofreciendo una distancia focal equivalente a 300 mm.

Por otra parte, OPPO ha anunciado el lanzamiento del 'smartwatch' Watch X3 y los auriculares de clip Enco Clip2 para ofrecer una "experencia conectada superior" a los usuarios, como ha indicado en un comunicado de prensa.

Con el objetivo de recompensar a los primeros usuarios que adquieran el OPPO FIND X9 Ultra, la compañía ha lanzado una campaña de reserva anticipada, por la que a través de un depósito de 49 euros, los clientes obtenderán un ahorro de hasta 360 euros, acceso anticipado a regalos valorados en hasta 638 euros, y la posibilidad de ganar entradas para la final de la UEFA Champions League o un viaje valorado en 2.500 euros.