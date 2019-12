El peculiar tránsito de Mercurio por delante del Sol

Publicado 02/12/2019 17:46:57 CET

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El astrónomo Daniel Munizaga obtuvo esta imagen del tránsito de Mercurio pasando por delante del Sol el pasado 11 de noviembre, desde el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO), en Chile.

Si bien el camino de Mercurio a través del Sol en realidad trazó una línea recta, en esta imagen el camino parece girar hacia atrás debido a un efecto llamado rotación de campo a medida que el telescopio y la cámara recorren el cielo.

La observación se produjo con un telescopio Celestron Nexstar de 6 pulgadas y una cámara Nikon D750 al tomar imágenes cada cinco minutos, parte del dispositivo organizado con el Observatorio Nacional Kitt Peak (KPNO), de Estados Unidos, para filmar conjuntamente este evento, que ocurre trece veces por siglo, informa la Association of Universities for Research in Astronomy (AURA), citada por Phys.org.

El objetivo de tener dos equipos ampliamente separados que imaginen el tránsito es recrear la medición histórica de la distancia desde la Tierra hasta el Sol. Mercurio aparecerá en posiciones ligeramente diferentes en el Sol debido al paralaje. Midiendo cuidadosamente la diferencia en la posición de Mercurio y sabiendo qué tan separados estaban los observadores, se puede calcular la distancia al Sol.

Los equipos no tendrán otra oportunidad para intentar esta observación hasta el próximo tránsito de Mercurio el 14 de noviembre de 2032.