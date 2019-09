Una película antigua muestra que la plataforma del glaciar Thwaites se derrite más rápido de lo que se pensaba

Publicado 03/09/2019 11:37:29 CET

Una película antigua recién digitalizada ha duplicado el tiempo que se puede retrasar el análisis de la historia del hielo subterráneo en la Antártida, y ha revelado que la capa de hielo del glaciar Thwaites, en la Antártida occidental, está siendo descongelada por un océano en calentamiento más rápido de lo que se pensaba, lo que puede hacer que la plataforma colapse antes de lo esperado.

Este hallazgo contribuye, además, a las predicciones para el aumento del nivel del mar que afectarían a las comunidades costeras de todo el mundo, según publican los investigadores en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Los científicos hicieron sus hallazgos comparando los registros de radar de penetración de hielo del glaciar Thwaites con datos modernos.

"Al tener este registro, ahora podemos ver estas áreas donde la plataforma de hielo se está adelgazando y podría abrirse paso", señala el autor principal Dustin Schroeder, profesor asistente de geofísica en la Facultad de Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Stanford (Stanford Earth) que lideraron los esfuerzos para digitalizar los datos históricos de las encuestas aerotransportadas realizadas en la década de 1970--. Esta es un área bastante difícil de llegar y tenemos mucha suerte de que hayan volado a través de esta plataforma de hielo".

Los investigadores digitalizaron alrededor de 250,000 millas de vuelo de datos de radar antártico originalmente capturados en una película óptica de 35 mm entre 1971 y 1979 como parte de una colaboración entre Stanford y el Scott Polar Research Institute (SPRI) en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido.

Los datos se han publicado en un archivo público en línea a través de las Bibliotecas de Stanford, lo que permite a otros científicos compararlos con datos de radar modernos para comprender los cambios a largo plazo en el espesor del hielo, las características dentro de los glaciares y las condiciones de referencia durante más de 40 años.

La información proporcionada por los registros históricos ayudará a esfuerzos como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en su objetivo de proyectar el aumento del clima y el nivel del mar para los próximos 100 años. Al poder mirar hacia atrás de 40 a 50 años en las condiciones del subsuelo en lugar de solo los 10 a 20 años proporcionados por los datos modernos, los científicos pueden comprender mejor lo que sucedió en el pasado y hacer proyecciones más precisas sobre el futuro, apunta Schroeder.

"Realmente se puede ver la geometría durante este largo período de tiempo, cómo estas corrientes oceánicas han derretido la plataforma de hielo, no solo en general, sino exactamente dónde y cómo", añade Schroeder, quien también es miembro del profesorado del Instituto Stanford Woods para el Medio Ambiente.

"Cuando modelamos el comportamiento de la capa de hielo y las proyecciones del nivel del mar en el futuro, necesitamos comprender los procesos en la base de la capa de hielo que hicieron los cambios que estamos viendo", apunta.

La película fue originalmente grabada en un estudio exploratorio usando un radar de penetración de hielo, una técnica que todavía se usa hoy para capturar información desde la superficie a través del fondo de la capa de hielo. El radar muestra montañas, volcanes y lagos debajo de la superficie de la Antártida, así como capas dentro de la capa de hielo que revelan la historia del clima y el flujo.

Los investigadores identificaron varias características debajo de la capa de hielo que anteriormente solo se habían observado en datos modernos, incluidas capas de cenizas de erupciones volcánicas pasadas capturadas dentro del hielo y canales donde el agua debajo de la capa de hielo está erosionando el fondo de las plataformas de hielo.

También descubrieron que uno de estos canales tenía una geometría estable durante más de 40 años, información que contrasta con sus hallazgos sobre la plataforma de hielo del glaciar Thwaites, que se ha reducido del 10 al 33 por ciento entre 1978 y 2009.

"El hecho de que pudimos tener una plataforma de hielo donde podemos decir: 'Mira, es bastante estable. Y aquí, hay un cambio significativo', eso nos da más confianza en los resultados sobre Thwaites", apunta Schroeder.

Los científicos esperan que sus hallazgos demuestren el valor de comparar esta información histórica con datos modernos para analizar diferentes aspectos de la Antártida a una escala más fina. Además de los datos del radar, el depósito digital de Stanford incluye fotografías de los cuadernos de los operadores de vuelo, un consorcio internacional de geocientíficos estadounidenses, británicos y daneses.

"Fue sorprendente lo buenos que son los datos antiguos --concluye Schroeder--. Eran ingenieros muy cuidadosos y atentos, y es mucho más rico y moderno de lo que parece".