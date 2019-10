Una pequeña rapaz de hace 100 millones de años, descubierta en ámbar

Publicado 30/10/2019 13:08:04 CET

Un nuevo espécimen de una pequeña rapaz extinta ha sido descubierto atrapado en ámbar de 100 millones de años del norte de Myanmar.

El descubrimiento muestra la diversidad de aves en la era de los dinosaurios y ha revelado la evolución de las plumas.

El equipo internacional dirigido por Xing Lida, paleontólogo de la Universidad de Geociencias de China en Pekín, descubrió una serie de ámbares que preservan los fósiles del género de aves enantiornitina y han enriquecido el conocimiento sobre la evolución de las aves antiguas y del género enantiornitina, según un comunicado enviado por Xing a Global Times.

Los restos fósiles descubiertos esta vez conservaron algunos esqueletos y la piel de la pata de un pájaro. Su forma general y la curvatura de la vaina ungual preservada sugieren fuertemente que era un ave arbórea, dijo Xing.

Las almohadillas plantares prominentes y la superficie plantar papilosa están relacionadas con sustratos de agarre y presa. La combinación de dígitos robustos y fuertemente acolchados con garras alargadas se encontró con mayor frecuencia en aves rapaces existentes, lo que puede sugerir que el ave era un pequeño insectívoro aéreo.

Los ámbares vinieron del valle de Hukawng, una región montañosa de Myanmar con altas precipitaciones y muchos ríos. El idioma local se refiere a él como "el lugar donde viven los demonios". Los ámbares descubiertos en la región, que datan de hace 100 millones de años, registran su ecosistema único.

El equipo había descubierto anteriormente plumas de forma extraña que tienen un eje central abierto. La sección transversal del eje tiene la forma de la letra C, no la letra O como pájaros existentes. Las plumas en forma de C no eran tan buenas para volar como en forma de O porque eran menos resistentes, pero eran más ligeros que las plumas en forma de O y más eficientes energéticamente.

El equipo de Xing descubrió los primeros fósiles de rapaces del mundo y alas de pájaros antiguos en ámbares en 2016. También descubrieron serpientes y ranas en ámbares.