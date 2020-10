Pequeños dinosaurios desarrollaron la capacidad de planear

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

A pesar de tener alas de murciélago, dos pequeños dinosaurios, Yi y Ambopteryx, lucharon por volar aunque solo lograron planear torpemente entre los árboles donde vivían.

Incapaces de competir con otros dinosaurios que habitan en los árboles y los primeros pájaros, se extinguieron después de unos pocos millones de años. Los hallazgos, publicados en iScience , apoyan que los dinosaurios evolucionaron el vuelo de varias formas diferentes antes de que evolucionaran las aves modernas.

"Una vez que las aves llegaron al aire, estas dos especies eran tan poco capaces de estar en el aire que simplemente las expulsaron", dice el primer autor Thomas Dececchi, profesor asistente de biología en la Universidad Mount Marty. "Tal vez puedas sobrevivir unos millones de años con un rendimiento inferior, pero tienes depredadores desde arriba, competencia desde abajo e incluso algunos pequeños mamíferos que se suman a eso, exprimiéndolos hasta que desaparecen".

Yi y Ambopteryx eran pequeños animales del Jurásico tardío de China, que vivieron hace unos 160 millones de años. Con un peso de menos de 900 gramos, son ejemplos inusuales de dinosaurios terópodos, el grupo que dio origen a las aves. La mayoría de los terópodos eran carnívoros amantes del suelo, pero Yi y Ambopteryx estaban en casa en los árboles y vivían con una dieta de insectos, semillas y otras plantas.

Con curiosidad por saber cómo volaron estos animales, Dececchi y sus colaboradores escanearon fósiles utilizando fluorescencia estimulada por láser (LSF), una técnica que utiliza luz láser para captar detalles de tejidos blandos que no se pueden ver con luz blanca estándar. Más tarde, el equipo usó modelos matemáticos para predecir cómo podrían haber volado, probando muchas variables diferentes como el peso, la envergadura y la ubicación de los músculos.

"Realmente no podían hacer vuelos propulsados. Tienes que darles suposiciones extremadamente generosas sobre cómo pueden batir sus alas. Básicamente tienes que modelarlos como el murciélago más grande, hacerlos el peso más liviano, hacerlos aletear tan rápido como un aves realmente rápidas, y les dan músculos más altos de lo que probablemente tuvieran para cruzar ese umbral", dice Dececchi. "Podían planear, pero incluso su deslizamiento no era bueno".

Si bien el planeo no es una forma eficiente de vuelo, ya que solo se puede hacer si el animal ya ha subido a un punto alto, ayudó a Yi y Ambopteryx a mantenerse fuera de peligro.

"Si un animal necesita viajar largas distancias por cualquier motivo, deslizarse cuesta un poco más de energía al principio, pero es más rápido. También puede usarse como una trampilla de escape. No es una gran cosa, pero a veces es una elección entre perder un poco de energía y ser devorado ", dice Dececchi. "Una vez que fueron presionados, simplemente perdieron su espacio. No pudieron ganar en el suelo. No pudieron ganar en el aire. Terminaron".